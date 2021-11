Twee documentaires over prinses Amalia binnenkort op televisie

In deze documentaire duikt royaltywatcher Sam Hoevenaar in het leven van de prinses. In de documentaire krijgen we te zien wat Amalia zoal doet op een dag en waar haar interesses liggen. Maar het gaat natuurlijk ook over de toekomst.

Documentaire over Amalia

De docu wordt één dag voor de achttiende verjaardag van de prinses uitgezonden. Het zal dan ook gaan over wat er gebeurt als Amalia meerderjarig is. Welke taken staan haar te wachten en welke verantwoordelijkheden horen erbij?

Gesprekken met mensen die dichtbij staan

Prinses Amalia: tiener op weg naar de troon zal al die vragen beantwoorden, maar er zijn ook openhartige gesprekken en bijzondere inkijkjes in haar leven. Zo zullen er mensen die dichtbij de prinses staan aan het woord komen. Wie dit precies zijn, is nog niet bekend.

Nóg een documentaire

Niet alleen Net5, maar ook de publieke omroep heeft voor de verjaardag van de kroonprinses een documentaire gemaakt. De special Amalia 18 jaar vertelt wat er precies gaat veranderen voor de prinses. “Nu ze 18 is, zal ze zich serieus moeten gaan voorbereiden op haar toekomstige rol als koningin. Maar hoe doe je dat? Wat is je taakomschrijving? Wat moet je precies leren? En wie leert je die lessen?

Prinses Amalia: tiener op weg naar de troon is op maandag 6 december om 20.30 uur te zien bij Net5. Amalia 18 jaar is op dinsdag 7 december om 20.30 uur te zien bij NPO 1.

Onze prinses Amalia is niet de enige prinses Amalia

Bron: Linda.