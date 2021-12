Hun 7-jarige tweeling, Jacques en Gabriella, mocht het klusje dus opknappen.

7-jarige tweeling aanwezig bij kersttraditie

Bij deze koninklijke kersttraditie hoort eerst het onthullen van de kerstboom bij het paleis. Daarna mogen de kinderen van Monaco cadeautjes in ontvangst nemen van het koningshuis. Aan Jacques en Gabriella de taak om het speelgoed dit jaar te overhandigen.

Zonder ouders

Een beetje sneu is het wel, want normaal gesproken doen ze dit met hun ouders. Gelukkig was Alberts zus, prinses Stephanie, er wel met haar kinderen Louis Ducruet en Camille Gottlieb. Zo had de tweeling wel familie om zich heen. Aan onderstaande, schattige foto’s te zien hadden ze het nog best naar hun zin.

Beeld BrunoPress/The Photo One

Beeld BrunoPress/The Photo One

Beeld BrunoPress/The Photo One

Beeld BrunoPress/The Photo One

De bijzondere band tussen Charlene van Monaco en koningin Máxima:

Bron: Beau Monde