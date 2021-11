Tweeling Jacques en Gabriella van Monaco brengt ontroerende ode aan moeder Charlene

En dat levert lieve beelden op.

Charlene niet thuis bij de kinderen

Prinses Charlene is eindelijk terug uit Zuid-Afrika. Ze kon maandenlang niet naar huis, omdat ze heftige ontstekingen opliep waaraan ze geopereerd moest worden. Nu ze het land eindelijk kon verlaten, is ze nog niet terug bij haar man, prins Albert, en hun tweeling. Ze is in een kliniek opgenomen om te herstellen van vermoeidheid.

Lieve foto

De tweeling mist hun moeder ontzettend. Prins Albert liet al eerder weten dat hij er alles aan doet om er te zijn voor zijn zoon en dochter, nu ze hun moeder moeten missen. Ook de rest van de koninklijke familie van Monaco is er voor de kinderen. Maar wat blijkt: de meeste steun krijgen Jacques en Gabriella toch echt van elkaar. Zo is te zien op bovenstaande vertederende foto waarbij Jacques een arm om Gabriella heen slaat.

Boom geplant

De tweeling plantte woensdag samen met hun vader een Zuid-Afrikaanse boom voor hun moeder. Deze ceremonie vond plaats om het honderdjarig bestaan van Soroptimist International te vieren, een vrouwenorganisatie die werkt aan het verbeteren van het leven van vrouwen en meisjes over de hele wereld.

Tweeling Jacques en Gabriella van Monaco plant een Zuid-Afrikaanse boom ter ere van moeder Charlene Beeld ANP / AFP

Tweeling Jacques en Gabriella van Monaco plant een Zuid-Afrikaanse boom ter ere van moeder Charlene Beeld ANP / EPA

Tweeling Jacques en Gabriella van Monaco plant een Zuid-Afrikaanse boom ter ere van moeder Charlene Beeld ANP / EPA

Prins Albert over zijn kinderen

Prins Albert liet eerder weten dat zijn kinderen lijden onder de afwezigheid van hun moeder en dat hij zijn best doet om er voor ze te zijn: “Dit is een buitengewoon belangrijke tijd in het leven van de kinderen en de manier waarop ze opgroeien helpt hen de wereld te zien. Als een van de ouders om medische redenen weg is, moet de andere ouder er zijn. Ik heb te veel vrienden en kennissen me horen vertellen dat ze wilden dat ze er op een bepaalde leeftijd voor hun kinderen waren geweest, in beslag genomen door hun werk of hun professionele leven. Ik wil deze spijt niet hebben.”

Zelfgemaakte posters

Jacques en Gabriella kwamen al eerder met een liefdevol gebaar aan hun moeder. Ze hielden zelfgemaakte posters omhoog. Op de een stond ‘we missen je mama’ en op de ander ‘we houden van je mama’. Een liefdevol, maar ook hartbrekend moment.

De bijzondere band tussen Charlene van Monaco en Máxima

Bron: Dailymail.