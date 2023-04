Van Amalia tot Meghan Markle: deze royals hebben officieel een andere voornaam

Dat geldt bijvoorbeeld voor prinses Amalia, die officieel een andere voornaam heeft, maar ook buitenlandse royals luisteren vaak naar een andere naam dan die er in hun paspoort staat.

Prinses Amalia

Amalia kennen we sinds haar geboorte in 2003 onder deze naam, maar officieel heet de Nederlandse kroonprinses Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria. Waarom haar ouders ervoor kozen om Catharina voor haar roepnaam te plaatsen, is niet bekend.

Prinses Laurentien

Ook Laurentien, de aangetrouwde tante van Amalia en echtgenote van prins Constantijn, kennen we onder een andere naam dan haar officiële. Voor haar roepnaam staat nog Petra, wat haar volledige naam Petra Laurentien maakt. En er zijn nog een paar andere dingen die je vast niet over haar wist.

Prinses Marilène

Hoewel ze als echtgenote van prins Maurits van Oranje-Nassau van Vollenhoven een stuk minder bekend is dan bovenstaande twee prinsessen, weten we ook van Marilène dat zij een andere naam heeft. Zij werd geboren als Marie-Hélène, waarna de dubbele naam werd samengevoegd tot Marilène.

Meghan Markle

Dan over naar de buitenlandse royals, want ook daar werden leden van het koningshuis met een andere naam geboren. Meghan Markle is zonder twijfel het bekendste voorbeeld: zij heet eigenlijk Rachel Meghan, maar staat onder haar tweede voornaam bekend.

Wist je dat er nóg een prinses Amalia op de wereld is? In deze video vertelt koningshuisexpert Rick Evers je er alles over.

Bron: Beau Monde