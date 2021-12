Van de Raad van State tot feesten in Wales: dit was het jaar van Amalia, Alexia en Ariane

Ariane

Ariane is met 14 jaar natuurlijk de jongste van de drie, maar lijkt qua lengte voorbij te schieten aan haar zussen. Al bij de eerste foto's die gemaakt werden dit jaar lijkt ze, weliswaar op kleine hak, in ieder geval al langer dan Ariane. En ook Amalia kan er op rekenen dat haar jongste zusje langer wordt dan zij zelf is:

Lach

Ook de manier waarop de jongste van de drie op de foto's staat, sprong in het oog. Anders dan haar zussen staat ze vrijwel altijd breed lachend, met de tanden bloot, op de kiek. En wat lijkt haar lach op die van Máxima.

Spotlight

Sinds september dit jaar is Alexia de enige prinses die nog naar het Christelijk Gymnasium Sorghvliet gaat. Een bijzondere periode brak toen aan, want niet langer was zij ‘het zusje van’. Nu Alexia haar school afmaakt in Wales en ook Amalia een tussenjaar heeft waarin ze (hopelijk) veel kan gaan reizen, staat Ariane zowel op school als thuis meer in de belangstelling. Ook koningin Máxima denkt dat er een kans is dat haar jongste dochter meer op de voorgrond zal treden: “We krijgen een nieuwe dynamiek in de familie. Misschien krijgen we wel een heel andere Ariane te zien”, zei ze in een interview in Nouveau.

Alexia

Dit jaar werd prinses Alexia 16 jaar en lijkt ze écht in de transitie van meisje naar vrouw te zitten. Ze verscheen met sassy blikken op foto's, trok hippe en niet altijd even koninklijke outfits uit de kast én kwam even helemaal los van Nederland tijdens het begin van haar studietijd in Wales.

Model

Een haast model-achtige indruk maakte ze op de foto's die werden gemaakt bij haar moeders 50ste verjaardag, toen de hele familie op chique naar een kleine viering in koninklijk theater Carré ging. De blikken zagen we ook terug in de zomershoot van de familie.

Avonturen

Regelmatig ging het over de avonturen die Alexia meemaakt in Wales, van protesten tot pikante outfitjes voor themafeesten. Vooral dat laatste maakte de tongen los, maar uiteindelijk was menig Nederlander het erover eens: laat Alexia vooral jong zijn.

Kerst

Uiteindelijk sluit Alexia haar jaar toch af bij haar ouders thuis. De kerstdagen hebben de Oranjes dus als volledig gezin gevierd, wel zo gezellig.

Amalia

Hoewel haar zussen dus ook een jaar vol ontwikkelingen doormaakte, spant prinses Amalia toch wel echt de kroon. Dit jaar was namelijk hét jaar waarin ze 18 werd. Vanaf dat moment officieel in staat de troon op te volgen, al gaf ze zelf al snel aan dat zij haar moeder zou vragen in te vallen, mocht haar vader iets overkomen.

Verjaardag

De verjaardag van Amalia werd groots gevierd. Er kwamen chique portretten naar buiten, Claudia de Breij schreef een boek over onze aanstaande koningin én ze werd lid van de Raad van State, het hoogste rechtsorgaan in ons land.

Echte royal

Ook op momenten dat het niet per sé om haar draait, maakt Amalia een meer royal indruk dan haar zussen én dan haarzelf een jaar geleden. Dat valt goed op als je de drie zussen naast elkaar ziet: Ariane het lachebekje, Alexia het meisje-goes-woman en Amalia de majestueuze.

Wij kijken uit naar een nieuw jaar vól ontwikkelingen voor de prinsessen!

