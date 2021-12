December is natuurlijk hét moment om terug te blikken op afgelopen jaar. Dít was het jaar 2021 van Charlene:

Kort, pittig kapsel

Charlene staat bekend om haar afwisselende en bijzondere coupes en heeft al wel vaker de schaar in haar bekende blonde lokken gezet. Eind 2020 vond ze het opnieuw tijd voor een drastische verandering, maar begin 2021 stapte ze toch af van haar pikante kapsel, waarbij ze de linkerkant van haar hoofd had laten opscheren. Ze ging in februari voor een nóg korter kapsel. En ook daar waren fans niet zo enthousiast over. Zelf was ze daar kort, maar krachtig over. “Het was mijn beslissing. Ik wilde het al heel lang doen. Deze stijl bevalt me”, zei ze. “De kinderen vinden het prachtig, dat is het enige dat telt. En dat Albert, toen hij eenmaal van de schrik was bekomen, het nu ook mooi vindt. En verder zijn er warempel wel belangrijkere zaken in de wereld om over te praten dan mijn kapsel.”

Missie in Zuid-Afrika

Officieel was Charlene sinds mei 2021 in Zuid-Afrika, maar velen geloven dat ze al sinds maart in het land verbleef. Toen verscheen ze namelijk op de begrafenis van een goede vriend, Zoeloekoning Goodwill Zwelithini. Op sociale media deelde de prinses af en toe wat beelden van haar missie voor natuurbehoud. Ze ging naar Zuid-Afrika om Afrika om aandacht te vragen voor de stroperij en stropers te stoppen. Ook wilde ze bedreigde neushoorns helpen.

Oor-, neus- en keelinfectie

Al snel hoorden we helemaal niks meer van haar. Ze leek van de aardbodem verdwenen te zijn en de inwoners van Monaco maakten zich zorgen door de afwezigheid van Charlene. Het paleis kwam in de zomer naar buiten met een verklaring en zei dat ze leed aan een ernstige oor-, neus- en keelinfectie die “procedures” vereist die haar daar “voor onbepaalde tijd” zullen houden. Door middel van een videogesprek liet ze weer van zich horen. Ook vertelde ze dat ze van dokters het advies kreeg om niet te vliegen vanwege haar oren.

Sinds de verhuizing in 2007 was dit de langste periode die ze in haar thuisland had doorgebracht. “Ik mis mijn man, mijn baby’s, Jacqui en Bella, en mijn hondjes verschrikkelijk, maar ik kan een herstel van botten en vliezen niet forceren. Het kost tijd”, zei ze.

Operatie

Na enkele weken werd duidelijk dat Charlene geopereerd moest worden. Uiteindelijk is de prinses midden augustus geopereerd. Na de vier uur durende operatie kreeg ze tijdens haar herstel gezelschap van haar familie. Op Instagram deelde ze een paar kiekjes. “Ik ben zo blij om mijn familie weer bij me te hebben”, schreef ze.

Jubileum

2 juli waren prins Albert en Charlene tien jaar getrouwd. Aangezien Charlene nog steeds in Zuid-Afrika zat, kon het stel op deze bijzondere dag niet samen zijn. De royals vierden hun tiende huwelijksverjaardag dus duizenden kilometers gescheiden van elkaar. Deze afstand zorgde ervoor dat de geruchtenmolen overuren draaide. De afwezigheid van Charlene in Monaco riep veel vragen op. Velen hadden het idee dat er geen sprake meer is van liefde tussen Charlene en Albert.

Vlak voor hun jubileum deelde Charlene nog een video op Instagram. “Gefeliciteerd met je verjaardag, Albert”, schreef ze bij video met filmpjes en video’s van hen samen. “Bedankt voor de zegen van onze kinderen.”

Buitenechtelijk kind?

Er gaan dus nog steeds geruchten rond over de reden van Charlenes verblijf in Zuid-Afrika. Sommigen denken dat het te maken heeft met het nieuws dat een 34-jarige vrouw beweerde een affaire te hebben met prins Albert, wat leidde tot de geboorte van een dochter op 4 juli 2005.

Herstel in een kliniek

De verwachting was dat Charlene in oktober terug kon naar Monaco, maar dit werd iets later. Begin november keerde Charlene terug naar Monaco. Op het vliegveld werd Charlene opgewacht door prins Albert en haar kinderen, waarmee de geruchtenmolen (tijdelijk) tot stilstand kwam. In eerste instantie leek het goed met haar te gaan, maar al snel liet prins Albert weten dat ze in een kliniek zat voor haar herstel. Hij vertelde dat ze op een geheime locatie verblijft waar ze herstelt van “vermoeidheid die niet alleen fysiek is”. “Ze is beter, maar ze heeft nog steeds rust en vrede nodig. Ze is niet in Monaco, maar we zullen haar binnenkort bezoeken”, vertelde hij.

Overprikkeld

“Ze was overweldigd en kon geen officiële taken, het leven in het algemeen of zelfs het gezinsleven aan”, aldus prins Albert. De prins vertelde ook dat de beslissing was genomen in een vorm van interventie, en de broers en schoonzus van Charlene waren hier ook bij aanwezig. Ze hebben het samen gehad over mogelijke behandelingsopties. “Een periode van kalmte en rust is nodig om het allerbeste herstel voor de gezondheid van prinses Charlene te verzekeren”, zei het paleis van Monaco in een verklaring.

Albert benadrukte dat het niets met de liefde tussen het die twee te maken heeft. “Ik ga dit waarschijnlijk meerdere keren zeggen, maar dit heeft niets te maken met onze relatie”, zei de prins. “Dat wil ik heel duidelijk maken. Er zijn geen problemen binnen onze relatie. Het is van een andere aard.”

Op pad zonder de kinderen

Volgens het hof kampt de prinses met uitputtingsverschijnselen en probeert ze weer op kracht te komen voordat ze terugkeert naar Monaco. Ondertussen probeert Albert de award voor ‘vader van het jaar’ in de wacht te slepen. Nu Charlene vertrokken is, zou hij veel tijd met de tweeling Jacques en Gabriella doorbrengen. Hij nam ze zelfs al meerdere keren mee naar werkbezoeken en evenementen. Het is duidelijk dat de tweeling Jacques en Gabriella het er erg moeilijk mee heeft. Tijdens de nationale dag van Monaco lieten ze wel hun gezichtjes zien. Ze hadden toen een poster vast waarop ‘we missen je mama’ en ‘we houden van je mama’ stond.

Vader Charlene maakt zich zorgen

Begin december sprak Mike Wittstock (75), de vader van prinses Charlene, voor het eerst in de media over de gezondheidsproblemen van zijn dochter. Hij maakt zich grote zorgen over haar. “Ze is zeer kwetsbaar omdat ze de afgelopen tijd zoveel medische ingrepen heeft ondergaan.” Toch is vader Mike er zeker van dat Charlene sterker uit deze periode zal komen. Ze was vroeger immers een Olympische sporter: “Mijn dochter zwom 20 kilometer per dag. Ik weet hoeveel ze trainde en ik weet dat ze heel sterk is, dus ze komt hier doorheen, en ze komt er sterker uit.”

Kerst

Vorige week heeft het Monegaskische paleis nog een verklaring naar buiten gebracht waarin stond dat prinses Charlene met kerst bezoek krijgt in de kliniek. Haar man prins Albert en hun twee kinderen komen naar haar toe. Ze knapt gelukkig op, maar het gaat nog zeker een paar maanden duren voordat de prinses volledig hersteld is. In Monaco gaan intussen nog altijd veel geruchten rond over huwelijksproblemen tussen Charlene en Albert. Zou haar vermoeidheid écht komen door de gezondheidsproblemen die ze het afgelopen jaar heeft gehad, of speelt er meer? Met deze verklaring van het paleis lijken ze een signaal te willen geven: alles is nog steeds koek en ei tussen het echtpaar. De vraag is natuurlijk of iedereen dat gelooft.

Funest voor haar reputatie

Volgens royalty-expert Maddalena Mastrostefano is de afwezigheid van Charlene funest voor haar reputatie. Door haar lange afwezigheid in Monaco verslechtert de band met het volk, terwijl Albert de schone schijn ophoudt. De grote vraag is of de affaires en buitenechtelijke kinderen hen na tien jaar huwelijk voor scheuren in de relatie beginnen te zorgen. De huwelijken van de Grimaldi’s zijn namelijk al decennialang geen lang leven beschoren...

Waarom waren de kinderen van Charlene al die tijd niet bij haar in Zuid-Afrika? Royaltyreporter Rick legt het uit:

