Van ontbijt en lunch tot avondeten: dít eet Meghan Markle op een dag

Wat maar weinig mensen weten, is dat Meghan een echte foodie is. Tussen 2014 en 2017 had Meghan haar eigen lifestyleblog ‘The Tig’, waar ze geregeld recepten deelde. De naam van de blog is ook een verwijzing naar één van haar favoriete Toscaanse rode wijnen, Tignanello. Meghan is dus gek op lekker én drinken.

Ontbijt

In een interview met lifestyleblogger Athena Calderone heeft Meghan weleens haar ontbijt gedeeld. De vrouw van Prins Harry gaf toen aan dat ze haar dag het liefst begint met warm citroenwater (om haar stofwisseling op gang te krijgen) en daarna het liefst een acai bowl of een green juice neemt. Als ze wat meer honger heeft gaat ze het liefst voor avocadotoast met gepocheerde eieren. Ook kan ze erg genieten van havermout gemaakt van amandel- of sojamelk met daar doorheen wat plakjes banaan en agavesiroop.

Lunch

Als het gaat om de lunch gaat Meghan het liefst voor een licht vegetarisch gerecht. Zo maakt ze tussen de middag graag quinoa met wat ui, knoflook en groenten die ze op dat moment in huis heeft. Om het allemaal op smaak te brengen gebruikt ze een speciaal kruidenmengsel dat haar moeder voor haar heeft gemaakt. Voor een beetje extra spice gooit ze vaak ook nog wat chilivlokken op het gerecht. Aan weggooien doet Meghan niet, want wat overblijft zet ze in de koelkast en eet ze de dagen erna nog op.

Avondeten

Het lijkt er sterk op dat Meghan haar lievelingsgerecht gebakken kip is. Zo deed prins Harry haar een aanzoek terwijl er een gebakken kip werd gemaakt en heeft Meghan tegenover Good Housekeeping weleens verklapt dat ze gek is op gebakken kip. “Niets is zo lekker en indrukwekkend als een perfect gebakken kip. Ik neem het zelfs mee naar etentjes en maak er veel vrienden mee.” Voor het avondeten maakt ze dan ook graag wat kip klaar met groenten. Dit zou het favoriete kiprecept van Meghan zijn.

Bron: Good Housekeeping, Freundin