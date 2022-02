Het leven van Máxima Zorreguieta veranderde van de ene op de andere dag op 31 augustus 1999. Die dinsdag kwamen we in Nederland achter de identiteit van de vriendin van onze kroonprins. Vanaf dat moment verzamelde de pers zich voor haar New Yorkse appartement. En die dag besloot ze dat het nu dan toch écht tijd werd om de Nederlandse taal goed te gaan leren.

‘Waarom is je haar toch nat?’

Welgeteld één dag later, noem haar een doorpakker, meldde Máxima zich bij Hanny Veenendaal, een lerares Nederlands die ook in New York woonde. Of ze per direct kon beginnen met de lessen. Uiteindelijk zou Veenendaal haar dagboeken uit die periode publiceren in het AD.

Veel saillants kwam er niet uit, maar ze gaven wel een inkijkje in hoe Máxima moest wennen aan haar nieuwe familie. Na een familiereis naar India rond Oud & Nieuw 1999, vertelde Máxima haar: “Nederlanders zijn behoorlijk kritisch, ik werd als nieuwkomer tegen het licht gehouden. Iedereen kreeg last van buikgriep en ik werd wagenziek. Mijn haardroger ging ook nog kapot. Toen ik hem in het stopcontact stopte, blies hij op. Het voltage was te hoog. De koningin vroeg voortdurend: ‘Waarom is je haar toch nat?’”

Eerste Nederlandse interview met Máxima

Toen Máxima naar Brussel verhuisde om dichterbij Willem-Alexander te zijn, boekte ze een doorwrochte stoomcursus van twee weken bij een instituut in het Franse Fontainebleau, waar ze tussen de diplomaten doortimmerde aan haar woordenschat. Voor haar toekomst, natuurlijk, maar vooral ook met het oog op één moment: haar eerste Nederlandse interview.

Ze vroeg begrip voor haar ‘héél mogelijke fouten’ en stak van wal. “Ik had nooit verwacht dat ik hier op een dag in het Nederlands zou spreken.” Begrijpelijk, maar wij waren toen én nu onder de indruk van hoe ze het deed.

Altijd met een woordenboek onder de arm

Uiteindelijk leerde Máxima de taal terwijl ze in Nederland woonde pas écht in de praktijk, dankzij programma’s zoals Lingo, Jeugdjournaal en Klokhuis. “Elke dag las ik één of twee artikelen en luisterde ik alleen maar naar Nederlandse televisie”, zei ze er later over tegen een groep die óók de Nederlandse taal probeerde te leren. “En ik liep altijd met een woordenboek onder mijn arm.”

Muziek hielp ook een handje, deelde ze met Nikkie de Jager tijdens een bezoek aan het Songfestival. “Eerst met kinderliedjes om woorden te leren herkennen. In muziek zit namelijk veel herhaling. Dan onthoud je het ook veel makkelijker. Ik luisterde zo veel mogelijk Nederlandse muziek. Een van de eerste nummers waarmee ik de taal leerde is 15 miljoen mensen.”

En Español

Maar Spaans blijft óók altijd een belangrijke rol spelen in haar leven. Zo sprak en spreekt ze het nog altijd met haar ouders, familie en Argentijnse vrienden. En ook zo veel mogelijk met haar dochters: Máxima werd op menig Koningsdag en Español gehoord door omstanders. Een speech voor de Verenigde Naties in het Spaans? No hay problema. Krijgt ze de kans om een Spaanstalig interview te doen, dan grijpt ze die.

En in Argentinië en andere Spaanstalige landen zijn ze vanzelfsprekend óók nieuwsgierig naar ‘hun’ Nederlandse koningin. Daardoor krijgt Máxima nog weleens een andere native speaker voor haar neus.

Máxima spreekt ook nog eens vloeiend Nederlands en Engels én een aardig woordje Frans en Duits. Maar je moedertaal, die blijft toch altijd je eerste liefde. En dat hoor je.