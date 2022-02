De serie zal gebaseerd zijn op de bestseller Máxima Zorreguieta: Moederland, van Marcia Luyten en de productie is in handen van Millstreet Films.

Sprookje

En eerlijk is eerlijk: het leven van Máxima leest natuurlijk ook wel als een sprookje. De serie zal onze koningin volgen tijdens haar vertrek van Buenos Aires naar Downtown Manhattan, waar ze al snel een glansrijke carrière op Wall Street opbouwt. Haar ouders hebben er alles aan gedaan om Máxima voor te bereiden op een leven in de hoogste kringen, maar het enige waar het haar nog aan ontbreekt is een grote liefde. Net als ze besluit zich volledig op haar carrière te storten, ontmoet ze de kroonprins van Nederland, de start van een ontluikende liefde.

“Serie vol drama, spanning en romantiek”

“Met Videoland investeren we fors in kwalitatief hoogwaardig Nederlands drama. Verhalen van eigen bodem, gemaakt door Nederlands toptalent, vormen altijd ons uitgangspunt”, zo vertelt Peter van der Vorst, de programmadirecteur van RTL. “Het verhaal van koningin Máxima, het meest geliefde lid van onze koninklijke familie, leent zich bij uitstek voor een serie vol drama, spanning en romantiek.” De serie zal zich afspelen op maar liefst drie continenten en is één van de duurste dramaseries die ooit in Nederland is gemaakt.

We zullen nog wel even geduld moeten hebben, want de serie is naar verwachting ergens in 2023 te zien. Er zullen vast wel wat opzienbarende dingen aan het licht komen in de serie, want het is niet altijd alleen maar vrede in het koningshuis:

Bron: RTL Boulevard