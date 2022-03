Wie het dan wel is? Een toevallig ook Hollands en blond meisje op wintersport, blijkt uit een video op TikTok.

Verkeerde prinses Amalia

Hoofdredacteur Evert Santegoeds zegt dat de verwarring is ontstaan omdat de Duitse tabloid Bild de foto eerder al plaatste. “Ik dacht: die moet ik hebben voor Nederland. Daar is echter niemand opgevallen dat het niet echt Amalia is”, legt hij uit in Shownieuws. “Ik dacht: dit is een enorme primeur... is het haar niet, zeg. Dus dat is buitengewoon pijnlijk.”

Stomme fout

Woensdagochtend kreeg de hoofdredacteur al een bericht van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). Ze zeiden hem dat de jongedame op de foto niet prinses Amalia is. Santegoeds had sowieso wel een reactie van de RVD verwacht, maar niet de mededeling dat het de prinses niet was. “Het is stom en we zullen er volgende week uiteraard op terugkomen”, gaat hij verder.

Doodnormaal meisje

De dame die door Privé werd aangezien als prinses Amalia, blijkt in werkelijkheid de Nederlandse Anne Heij te zijn. Ze was op wintersport toen ze werd gefotografeerd. Op TikTok deelt ze woensdag een video waarin ze poseert met het blad waar zij op de cover staat. “Material girl, want ik sta op de cover van Privé als prinses Amalia”, schrijft ze onder het filmpje, dat inmiddels al tienduizenden keren is bekeken.

Gelukkig ziet ze er de humor wel van in. “Ik vond het een gekke ervaring om mezelf op de cover te zien. Ik kan er wel om lachen”, vertelt ze in een reactie aan Shownieuws. “Ik hoorde trouwens niet bij het gezelschap van Amalia. Ik was met mijn eigen familie op vakantie.”

Onze prinses Amalia is niet de enige prinses Amalia...

Bron: Shownieuws, RTL Boulevard, TikTok