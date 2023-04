Verrassingsbezoek: prinses Amalia en Ariane ook aanwezig bij Koningsdagconcert

Samen met 4000 Rotterdammers wonen de koningin en koningin woensdagavond het Koningsdagconcert bij in Ahoy. Sinds 2014 wordt dit concert ieder jaar gehouden in de gemeente waar de koning Koningsdag viert. Het concert wordt georganiseerd door het koningspaar zelf en is een bedankje aan de mensen die meehelpen met de organisatie van Koningsdag.

Verrassingsbezoek Amalia en Ariane

Deze editie van het Koningsdagconcert is niet alleen een speciale editie omdat ook tien jaar koningschap wordt gevierd, maar ook omdat prinses Amalia en prinses Alexia meegingen met hun ouders. Normaal gesproken komt het koningspaar alleen, maar de meiden hadden blijkbaar ook wel zin in een avondje uit in 010.

De prinsessen dragen allebei een zwarte outfit. Prinses Ariane draagt een zwart pak met een glimmende top en prinses Amalia een chic zwart jurkje met hoge zilveren pumps. Koningin Máxima koos voor een wat kleurrijkere outfit. Ze draagt een rode maxi-jurk van het merk Rebecca Ravenel.

Koningsdagconcert

Het Koningsdagconcert vertelt het verhaal van een leven en het leven in Rotterdam. De presentatie is in handen van Loes Luca en Shariff Nasr. Davina Michelle, rapper Winne en Broederliefde, Gerard Cox, Sabrina Starke, Lloyds Company en Imanuelle Grives treden woensdagavond op. Het concert is op Koningsdag om 20.25 uur te zien op NPO 2.