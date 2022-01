Verzoek om rechtszaak tegen prins Andrew te stoppen is afgewezen

De rechtszaak is aangespannen door Virginia Giuffre. Virginia zegt in 2001 te zijn misbruikt door de zoon van koningin Elizabeth toen ze zeventien jaar oud was.

Officiële aanklacht

Volgens Virginia werd ze tientallen jaren geleden zelfs herhaaldelijk misbruikt door de prins. Dit zou zijn gebeurd toen Andrew te gast was bij zakenman Jeffrey Epstein. Ze zegt in opdracht van Jeffrey drie keer seks met hem te hebben gehad. In 2021 diende ze daar een officiële aanklacht over in. Het misbruik zou zich onder meer hebben afgespeeld in een huis van Ghislaine Maxwell, de vriendin van Jeffrey. Ghislaine werd onlangs schuldig bevonden aan het ronselen van minderjarige meisjes.

Jeffrey werd zelf een aantal jaren geleden al beschuldigd van het grootschalig misbruiken van minderjarige vrouwen. In 2019 pleegde hij zelfmoord in zijn cel.

Afgewezen

De advocaten van prins Andrew beweerden dat de aanklacht tegen de prins niet geldig is, omdat Virginia officieel in Australië woont en niet in de Verenigde Staten. Haar aanklacht in de Verenigde Staten zou daardoor niet rechtsgeldig zijn. Ze dienden een verzoek in de rechtszaak te stoppen, maar deze is afgewezen.

Geen uitspraak

Op oudjaarsdag hebben de advocaten van prins Andrew te horen gekregen dat zij gewoon volgens de planning documenten over moeten dragen, meldt The Guardian. De reden? In de schriftelijke verklaring van de rechter staat dat de advocaten van de Britse prins zich niet formeel hebben verweerd tegen de rechtszaak met de woonplaats van Virginia als argument. De rechter wil er om die reden geen uitspraak over doen.

Bijzondere schikking

Vooralsnog ontkent prins Andrew alle verklaringen van Virginia. Naar verwachting zal tijdens de zitting de vertrouwelijke schikking tussen Jeffrey en Virginia uit 2009 openbaar gemaakt worden. Deze schikking zorgde er destijds voor dat de rechtszaak van Virginia tegen Jeffrey wegens seksueel misbruik van een minderjarige stopgezet werd. De advocaten van prins Andrew willen de inhoud van die schikking gebruiken om de rechtszaak tegen de Britse prins van tafel te vegen.

We leggen even kort uit waarom de Britse prins Andrew ook alweer onder vuur ligt:

Bron: The Guardian