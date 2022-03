Waar is Charlene? Prinses opnieuw afwezig tijdens werkbezoek

Vorig weekend werd nog bekendgemaakt dat Charlene weer is herenigd met haar man Albert en kinderen Jacques en Gabriella. Toch is ze er bij het eerste werkbezoek nog niet bij.

Samen met Charlene

Haar terugkeer was net op tijd, aangezien afgelopen maandag prins Albert zijn 64e verjaardag vierde. Deze dag heeft het gezin samen doorgebracht.

Maar na een lang verblijf in de kliniek vanwege lichamelijke klachten en operaties aan een keel-, neus- en oorinfectie, is prinses Charlene nog niet helemaal de oude. De terugkeer van de prinses van Monaco betekent dan ook niet dat ze haar openbare taken onmiddellijk zal hervatten.

Langzaam oppakken

“De komende weken zal prins Charlene haar gezondheid verder moeten versterken voordat ze geleidelijk aan haar officiële taken en verplichten kan hervatten”, schrijft het koninklijk huis in een verklaring. Wanneer we Charlene weer in het openbaar zien, is dus nog even afwachten.

Felgroene outfits

Op St. Patricks Day droegen prins Jacques en prinses Gabriella een passende, felgroene outfit. Gabriella droeg een appelgroen mouwloos jurkje van Jacadi en Jacques ging voor een bijpassend groen shirt van Ralph Lauren.

De bijzondere band tussen Charlene van Monaco en Máxima:

