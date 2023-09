Waarom heeft Monaco een prins en geen koning aan het hoofd?

Maar wat is daarvan de reden?

Waarom heeft Monaco geen koning?

Hoewel Monaco een koninklijke opvolging kent, wordt het land geregeerd door een prins, genaamd Prins Albert II, die zijn ambt in april 2005 aanvaardde. De reden hiervoor ligt simpelweg in de omvang van het vorstendom. Kleinere vorstendommen, zoals Monaco, hebben historisch gezien een prins of prinses als heerser, terwijl grotere landen zoals Zweden en Spanje koningen of koninginnen hebben.

Grimaldi’s

Deze traditie gaat terug tot een tijd waarin kleinere naties zich aansloten bij machtige koninklijke families voor bescherming. Monaco, met een huidige bevolking van ongeveer 39.000 mensen, wordt al 700 jaar geregeerd door de Grimaldi-familie, een van de oudste dynastieën in Europa.

Sinds de 17e eeuw regeren de Grimaldi’s Monaco als soevereine prinsen. Prins Albert II, de enige zoon van Prins Rainier III en Prinses Grace (de voormalige Amerikaanse actrice Grace Kelly), is de 32e erfelijke heerser van het vorstendom. Monaco mag dan geen koninkrijk zijn, het is wel een geliefde bestemming voor de rijkste mensen ter wereld die ervoor kiezen om er te wonen en te leven als een royal.

Prins Albert van Monaco heeft met zijn vrouw Charlene een tweeling van inmiddels 7 jaar oud: Jacques en Gabriella. Maar dat zijn niet zijn enige kinderen:

Bron: La Costa Properties