Wat een dotje: dít is het nieuwe hondje van koning Willem-Alexander en koningin Máxima

Het betreft een kleine, blonde Labradoodle met heel veel krulletjes.

Koninklijke honden

Het is niet de eerste hond van het koninklijk gezin. Koning Willem-Alexander had vroeger al meerdere honden thuis, en is inmiddels zelf ook het baasje van meerdere viervoeters. Tot nu toe waren dit altijd Labradors. Drie, om precies te zijn, met de namen Luna, Nala en Skippe.

Mambo

De kleine Labradoodle is dus een uitzondering op de regel. Maar welkom is het hondje zeker wel. Op het officiële Instagram account van het koninklijk huis wordt de kleine Mambo geïntroduceerd aan het grote publiek. “Vandaag is het Dierendag! Maak kennis met Mambo, het nieuwste lid van het Koninklijk gezin!”, aldus het bijschrift van de foto.

Lieve reacties

De volgers van het koninklijk account zijn dol op het hondje, blijkt uit een stortvloed aan reacties onder de foto. “Wat een leukerdje!”, reageert iemand. Een ander schrijft “Wat een schatje”, gevolgd door heel veel uitroeptekens en hartjes.

