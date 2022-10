Wat worden ze groot! Prinses Charlene deelt zeldzame foto van haar tweeling

Hoewel het er niet van afstraalt dat Charlene geniet van haar gouden kooi in de dwergstaat, is ze wel maar wat trots op haar oogappels Jacques en Gabriella, inmiddels zeven jaar oud.

Charlene deelt nieuwe foto van tweeling

De prinses vindt dat het ook maar snel gaat. Bij wat lijkt op een schoolfoto van haar kinderen in matching uniform schrijft ze: ‘Growing up so fast’ met twee hartjes. Geestig detail: de pony van Gabriella is niet de laatste mode, maar het resultaat van een knipbeurt van haar en haar broer.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene) op 21 Oct 2022 om 23:20 PDT

School

Afgelopen september stonden prins Albert en Charlene op het schoolplein nog hun kinderen uit te zwaaien voor hun eerste schooldag na de zomer. Vooral voor Charlene moet het een bijzonder moment zijn geweest.

Vorig jaar miste ze de eerste schooldag van haar kinderen wegens gezondheidsproblemen en operaties. Ze moest toen lange tijd in Zuid-Afrika blijven. En eenmaal thuis ging ze bijna direct naar een kliniek om te herstellen.

Huiswerk

Naar eigen zeggen is het Alberts verantwoordelijkheid om zijn kinderen te helpen met huiswerk, zo vertelde hij aan People Royal. “Ze doen nog geen calculus of iets dergelijks, en daar zal ik een klein probleem mee hebben!” grapte hij.

De tweeling is vooral erg geïnteresseerd in vakken als aardrijkskunde en scheikunde. “We hebben een hele fase doorgemaakt waarin ze alles wilden weten over de oceanen en planeten en alles over het zonnestelsel.”

Onze koningin Máxima en prinses Charlene van Monaco hebben verrassend veel met elkaar gemeen. Charlene heeft dan ook een bijzondere band met onze koningin. Libelle’s Anne-Flore vertelt je er alles over in deze video.

Bron: People