Daarmee slaan ze zelden de plank mis, want wat zien ze er keer op keer weer fantastisch uit!

Royals in felroze

Roze is dit jaar een echte trendkleur. Dat is ook duidelijk te zien als je naar de outfits van de Europese royals kijkt. We zetten de mooiste koninklijke roze jurken, broekpakken en rokken op een rij. En laten deze outfits nu perfect passen bij onze nieuwe, felroze Libelle nummer. Wie weet kun je wat extra inspiratie opdoen voor je zomerse garderobe.

Koningin Letizia van Spanje

De afgelopen maanden droeg Queen Letizia (49) meerdere keren een roze jurk en wat staat deze kleur haar prachtig. Laatst pronkte ze nog met haar buikspieren in een gewaagde roze jurk met uitsnijdingen rond haar taille. Een koningin met een blote buik klinkt misschien niet zo stijlvol, maar Letizia komt er héél goed mee weg.

Koningin Mathilde van België

Helemaal in het roze zien we de Belgische koningin Mathilde niet vaak, maar ze draagt wel regelmatig outfits met roze details. Zoals het witte pak hieronder, met de grote roze bloem. Ook droeg ze in april tijdens haar werkbezoek aan Griekenland een chique roze jurk met gouden glitters van het Belgische modemerk Dries van Noten.

Kroonprinses Victoria van Zweden

Begin mei verscheen de Zweedse kroonprinses Victoria tijdens haar bezoek aan Noorwegen een geweldig felroze broekpak. Ze combineerde dit toffe pak met een chique witte satijnen blouse met strikband van Peter Pilotto. De roze oorbellen maakten haar outfit helemaal af.

Prinses Sofia van Zweden

We blijven nog even in Zweden want Victoria’s schoonzus, prinses Sofia, droeg onlangs een extravagante jurk in het roze. Tijdens het Gx Gala stal ze dan ook samen met haar man, prins Carl Philip, de show. De jurk is gemaakt van zijde crêpe en zijde chiffon. De rok heeft ruches van chiffon en een geplooide taille.

Koningin Máxima in felroze

En we mogen onze koningin natuurlijk niet vergeten, want ook Máxima ziet er fantastisch uit in de trendkleur roze. Ze wordt niet voor niets dé modekoningin genoemd. Zo droeg ze laatst op Koningsdag een felroze jurk van crêpe zijde van haar favoriete modehuis Natan. De jurk zorgde zelfs voor een onhandig moment én een enorme schaterlach bij koningin Máxima, want de wind ging er met haar jurk vandoor.

Koningin Máxima op Koningsdag 2022. Beeld ANP

Koningin Maxima tijdens de opening van de tentoonstelling Viva la Frida in het Drents Museum. Beeld ANP

