Wauw! Het Witte Huis is klaar voor kerst (en wat een verschil met de Trumpjes)

Het verblijf van de Amerikaanse president Joe Biden in Washington is hu helemaal in kerstsferen. Het thema is dit jaar ‘geschenken uit het hart’. First lady Jill Biden deelde het spectaculaire plaatje maandag op Instagram.

Tienduizenden lampjes

In Amerika pakken ze uit: dit jaar zijn er 41 kerstbomen versierd, is er 180 meter lint gebruikt en branden er 300 kaarsen. Ook zijn er maar liefst 79.000 kerstlampjes opgehangen. Gelukkig hoefde Jill deze lampjes niet allemaal zelf op te hangen. Ze kreeg hulp van zo’n honderd vrijwilligers die er de hele week mee bezig zijn geweest.

Bijzonder thema

Het thema is terug te zien in meerdere kamers in het pand. Zo wordt in de bibliotheek stilgestaan bij ‘het geschenk van leren’ en in de eetkamer bij ‘het geschenk van familie’. In de zuilengang aan de oostzijde verlichten duiven en vallende sterren de gang, die de vrede en het licht vertegenwoordigen. Verder staan er enorme rode geschenkdozen rond de ingang en hangen er linten met teksten als ‘vriendelijkheid’ en ‘hoop’.

Het Witte Huis in kerstsferen. Beeld Getty Images

Een foto van Joe en Jill Biden in de kerstboom. Beeld ANP

Het Witte Huis in kerstsferen. Beeld ANP

Het Witte Huis in kerstsferen. Beeld ANP

Het Witte Huis in kerstsferen. Beeld ANP

Het Witte Huis in kerstsferen. Beeld ANP

Groot verschil met Trump

Het verschil tussen Joe en Jill Biden en Melania en Donald Trump is erg groot. Zó zag het Witte Huis er in 2017 uit tijdens de feestdagen toen Trump nog president was. De kerstversiering lag toen in handen van first lady Melania:

Bron: NOS, Instagram, White house