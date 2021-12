De hertog en hertogin kondigen dit zelf aan met een klein filmpje op social media. Op de video is te zien dat Kate in een prachtige rode jurk naar de piano loopt en plaats neemt.

Kerstliedjes

Het concert vindt op Kerstavond plaats in Westminster Abbey. Samen met haar man, prins William, zal ze het evenement hosten. Eerder gaf Kate al aan erg enthousiast te zijn over het concert, aangezien de plek “heel speciaal is voor William en mij”. Naar verluidt zal Kate een van de kerstliedjes gaan spelen.

Rode outfit

Het concert is al eerder opgenomen, namelijk op 8 december. Toen schitterde ze in een lange rode jas met een grote strik en maakte de outfit af met bijpassende clutch en pumps.

Lief berichtje van Kate

In een liefdevolle video bedankt de hertogin alle individuen en organisatie voor het helpen van mensen in nood tijdens de pandemie. “We zijn ook diegenen wiens strijd misschien minder zichtbaar was dankbaar. Het was een sombere tijd voor ons allemaal”, zegt ze. “We hebben voor zoveel uitdagingen gestaan: we hebben dierbaren verloren, we hebben gezien dat de mensen aan de front line onder enorme druk staan en we zijn meer emotioneel en sociaal verwijderd van elkaar.”

Deze boodschap is een dag voor het concert opgenomen toen ze hielp met alle voorbereidingen, waaronder het versieren van de kerstbomen. Kate droeg toen een comfortabele, rode kerstachtige sweater mét wit kraagje en daarmee leek ze subtiel een ode te brengen aan de stijl van Diana, haar overleden schoonmoeder.

Kate Middleton tijdens de voorbereidingen voor Together At Christmas. Beeld Kensington Palace via Getty Image

Bron: Instagram, Hello!