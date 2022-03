Wauw! Nooit eerder vertoonde foto van prinses Diana opgedoken

Het portret stamt uit 1988. Diana was toen 27 jaar.

Nooit eerder vertoonde foto van Lady Di

De foto wordt gedeeld door Historic Royal Palaces, de organisatie die meerdere paleizen beheert. Het lijkt erop dat de foto bedoeld was als officieel portret, maar werd nooit naar buiten gebracht.

‘Gedurfde’ fotograaf

De foto werd gemaakt door David Bailey, meldt Historic Royal Palaces: “Diana’s keuze voor Bailey als royal fotograaf, met zijn gedurfde, minimalistische stijl, geeft haar verlangen om een nieuwe fotografische identiteit voor zichzelf te realiseren goed weer.”

Tentoonstelling

De foto bleef tot nu toe altijd in het archief van Bailey. Binnenkort komt daar verandering in, want dan wordt het tentoongesteld als onderdeel van de expositie Life through a royal lens, die van 4 maart tot en met 30 oktober te zien is in Kensington Palace.

