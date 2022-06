Wauw! Prinses Amalia draagt huwelijkstiara van haar moeder tijdens eerste officiële reis in Oslo

Haar tiara-debuut is een bijzonder moment voor de prinses. Ze draagt namelijk de huwelijksdiadeem van haar moeder, koningin Máxima.

Eerste officiële reis

Deze reis is de tweede officiële plichtpleging voor prinses Amalia, die in december achttien jaar werd. Haar eerste officiële werkbezoek was toen ze door koning Willem-Alexander werd binnengeleid in de Raad van State. Dit keer reist ze samen met haar ouders naar Noorwegen om aanwezig te zijn bij een galadiner ter ere van de achttiende verjaardag van de Noorse prinses Ingrid Alexandra.

Amalia is dol op tiara’s

De dresscode van het uitgestelde galadiner in Oslo is White Tie. Dat betekent dat prinses Amalia een ordelint zal dragen én een tiara. Iets waar de prinses al lang naar uitkijkt. In het boek Amalia dat verscheen ter ere van haar 18de verjaardag vertelde de prinses dat ze dol is op tiara’s. “Laat me een tiara zien en ik weet waar die vandaan komt. Alle tiara’s van Europa kan ik herkennen.” Verder draagt Amalia felroze Marchesa galajurk met cape.

Huwelijk Máxima en Willem-Alexander

Vroeger zette ze altijd al die van haar moeder op. Ook dit keer draagt ze een tiara van haar moeder. “Het frame van het diadeem is relatief nieuw en stamt volgens de catalogus over juwelier Steltman uit 1965", schrijft Josine Droogendijk van Modekoningin Máxima. De diamanten sterren zijn naar verluidt een geschenk van de Von Wieds. Koningin Máxima droeg eerder de tiara tijdens haar huwelijk.

Op de foto staan alle troonopvolgers: prinses Amalia, prinses Ingrid Alexandra van Noorwegen, prinses Elisabeth van België, prinses Estelle van Zweden en prins Charles van Luxemburg.

Noorse prinses Ingrid Alexandra, Zweedse prinses Estelle, Nederlandse prinses Amalia, Belgische prinses Elisabeth en prins Charles van Luxemburg. Beeld ANP

Prinses Amalia tijdens haar eerste officiële reis in Noorwegen Beeld ANP

Máxima met de tiara tijdens haar huwelijksdag. Beeld ANP

Koningin Máxima in bordeaux

Voor deze speciale gelegenheid heeft Máxima een bordeauxrode avondjurk gekozen. De jurk kan je bekend voorkomen, want dit prachtige exemplaar heeft ze eerder gedragen tijdens de inhuldiging van de Japanse keizer Naruhito in 2019. De avondjurk met boothals en gouden zigzagpatroon is van Jan Taminiau, de favoriete Nederlandse ontwerper van Máxima. De koningin draagt het diadeem dat vaak het Stuartdiadeem wordt genoemd omdat hij gecombineerd kan worden met de bijzondere Stuartdiamant. Maar deze prachtige diamant heeft ze dit keer thuis gelaten.

Om koningin Máxima te zien, kun je op het pijltje rechts in midden van de foto klikken.

Koningin Máxima draagt met haar garderobekeuzes ook een beetje bij aan een duurzamer leven en een beter milieu. Royaltyvlogger Josine legt uit hoe onze koningin dit doet:

Bron: Modekoningin Máxima