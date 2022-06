Ook al droeg Mabel voor deze bijzondere gelegenheid niet haar eigen bruidsjurk, ze ging wél voor een heel mooi ander exemplaar.

Wereld zonder aids

Zaterdagavond vond het jaarlijkse diner van de Amsterdam Dinner Foundation plaats. Dit is een grote fundraiser van de organisatie die al sinds 1992 een bijdrage levert aan een wereld zonder aids. De opbrengst van het benefietdiner met ruim 1000 gasten gaat naar het Aidsfonds.

Prinses Mabel in bruidsjurk

Prinses Mabel was ook van de partij en droeg een bijzondere outfit. Ze straalde namelijk in een prachtige, korte witte jurk bezaaid met prachtige bloemapplicaties. Aan de strik aan de achterzijde was duidelijk te zien dat het om een jurk van mode-ontwerpers Viktor & Rolf gaat. En het is niet niet zomaar een exemplaar, want deze korte jurk komt officieel uit de bruidscollectie van SS19.

Mabel in wit met goud

Na hertogin Kate, Meghan Markle en koningin Máxima verscheen dus ook prinses Mabel helemaal in het wit. Dit is dan ook dé kleur deze zomer. Mabel combineerde haar prachtige witte A-lijn bruidsjurk met gouden pumps van Viktor & Rolf en een gouden clutch. Prachtig!

Bron: Instagram