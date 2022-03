“Majesteit, we hebben een volle bak. Tweeduizend mensen in huis. Wat fijn dat u een kaartje heeft kunnen krijgen!” Met die woorden opende presentator Jos Brink op Koninginnedag 1979 het muziekprogramma Alstublieft Majesteit. Het werd een speciale avond. Omdat Juliana die dag zeventig was geworden. Omdat het haar laatste verjaardag als koningin zou zijn, al wist toen nog niemand dat. Maar ook omdat Jos Brink die avond iets deed wat nog nóóit was gedaan.

De entertainer Jos Brink geeft in het televisie-programma "Alstublieft Majesteit" ter gelegenheid van haar verjaardag Koningin Juliana een zoen 30 april 1979 Beeld Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad/ANP/Cor Mulder

The guy who kissed the queen

Hij overhandigde de koningin, geflankeerd door een breed grijnzende prins Bernhard aan de ene kant en prinses Beatrix en prins Willem-Alexander aan de andere kant, een enorme bos bloemen… en gaf haar toen een kus op haar wang.

Het klinkt tegenwoordig echt niet meer zo ongebruikelijk, maar het was in 1979 ongehoord. Zozeer zelfs dat de beelden van Brink en Majesteit in de dagen erna de hele wereld over gingen. Hij werd the guy who kissed the queen en schreef televisiegeschiedenis. Toch had het zomaar heel anders kunnen lopen.

Dé kus met koningin Juliana

“Jos besprak met mij zijn voornemens om de Majesteit te zoenen”, deelde zijn man Frank Sanders in 2017 met Winq. “Ik wist niet zeker of dat een goed idee was, maar hij wilde het graag doen als het gevoel op dat moment goed was.” Dat bleek het te zijn, misschien wel omdat Brink vlak voor de uitzending goed nieuws kreeg. Sanders: “Die middag kreeg ik een telefoontje dat hij de Gouden Televizierring had gewonnen met Puzzeluur. Dat vertelde ik hem vlak voor hij op ging.”

Misschien was dat nét het steuntje in de rug dat Brink nodig had, al sprak hij er achteraf wel zijn verbazing voor uit dat er zo’n big deal van werd gemaakt. “Ik dacht: het is eigenlijk net mijn moeder. Iedereen had het over De Kus. Dat ik dát gedurfd had, de koningin kussen! Laat ik er dit van zeggen: onze koningin Juliana heeft zelf geroepen: ‘Er bestaat geen protocol, dat is voor idioten’.”

Geliefde, gewóne koningin

Hij wist bij wie hij het deed, kortom. En het Nederlandse publiek kon het ook wel rijmen met hun zo geliefde, gewóne koningin. Tijdens een verkiezing van de digitale televisiezender Geschiedenis 24 in 2009, het jaar waarin ze 100 zou zijn geworden, kwam De Kus als het meest memorabele Juliana-moment uit de bus. Het wás sensatie, het zorgde voor opschudding om de koninklijke familie zo met grappen bestookt te zien worden, laat staan met een zoen op de wang. Daar kon geen optreden van George Baker, Lenny Kuhr, Boudewijn de Groot en Maggie MacNeal (allemaal aanwezig die avond) tegenop.

Wij hopen dat haar dochters en kleinkinderen er vandaag met een glimlach nog eens aan terugdenken. En drukken zelf nog een keer op play.