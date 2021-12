Kerstviering voor personeel, met hun familie, van het koninklijk huis. Deze maal in The Aardhuis bij Apeldoorn. Rij vooraan vlnr: Beatrix, prins Maurits, Juliana en Bernhard en Willem-Alexander. Beeld ANP / ANP

Wil je zien: de leukste foto’s van het koningshuis tijdens kerst

Anno 2019 zijn er geen camera's meer toegestaan tijdens de kerstviering in het koningshuis. Daarom weten we niet precies hoe de kersttafel van koning Willem-Alexander en koningin Máxima er nu uit ziet. Vroeger werd de Kerst in het paleis echter wél vastgelegd.