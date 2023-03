Wil je zien: prinses Iman van Jordanië is getrouwd en dat zag er zó uit

De bruiloft werd bijgewoond door royals uit de Golfstaten, familie en vrienden van het stel.

Ceremonie

Prinses Iman werd door de paleistuinen begeleid door haar oudste broer, kroonprins Hussein bin Abdullah. De bruid en bruidegom lazen beide een vers voor uit de Koran, nadat ze het trouwdocument tekenden. Delen van de ceremonie werden live uitgezonden op de staatstelevisie.

Jameel Alexander Thermiotis

Jameel Alexander Thermiotis is als financier gevestigd in New York, maar is afkomstig uit een prominente Griekse familie en werd geboren in Caracus, in Venezuela. De verloving tussen hem en prinses Iman werd bekend gemaakt in de zomer van 2022, maar de officiële trouwdatum werd pas vorige week onthuld.

Jurk

Koningin Rania deelt een aantal prachtige trouwfoto’s van haar dochter en schoonzoon op Instagram. Te zien is hoe prinses Iman een witte jurk draagt met een lange sleep en mouwen met aan beide kanten manchetten. Ook draagt ze een diamanten tiara.

Trouwfoto’s

‘Iman, ik bid dat je dit volgende hoofdstuk in je leven net zoveel vreugde, liefde en gelach brengt als je ons in de loop der jaren hebt gebracht’, schrijft koningin Rania bij de post op Instagram. ‘Gefeliciteerd bruid en bruidegom!’

