Niet alleen het Belgische koningspaar, maar ook de Oranjes openen hun deuren voor Oekraïense vluchtelingen. Dat hebben bronnen rond het koninklijk huis laten weten aan RTL Nieuws.

Oekraïense vluchtelingen

Details over het aantal vluchtelingen en wanneer zij arriveren, volgen nog. Wat wel bekend is, is dat de Oekraïners niet in het eigen huis van de koninklijke familie zullen verblijven. Waar dan wel?

‘Vrijetijdspaleis’

De Oranjes bezitten verschillende paleizen. Paleis Huis ten Bosch is hun woonpaleis, Paleis Noordeinde hun werkpaleis. En dan hebben ze nog het Paleis op de Dam en Paleis ‘t Loo tot hun beschikking. En dat laatste paleis heeft een ‘geheim paleisje’ in het aangrenzende natuurgebied staan: Slot ‘t Loo in Apeldoorn. Dit wordt ook wel het vrijetijdspaleis van de Oranjes genoemd. En dit is tevens de plek waar de Oekraïense vluchtelingen terecht kunnen.

Afkeurend signaal

Politiek commentator Frits Wester noemt het “vrij uniek” dat het koningspaar vluchtelingen opvangt. “Je moet dit vooral zien als een manier om empathie te tonen voor de Oekraïense bevolking,” zegt hij. “Ze geven daarmee ook een afkeurend signaal af richting Poetin voor zijn gewelddadige inval in Oekraïne.”

Bron: RTL.