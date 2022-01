Natuurlijk wordt het twintigjarig huwelijksjubileum van het echtpaar op 2 februari pas gevierd, maar ook vandaag is een mooie dag om bij stil te staan.

Ondertrouw

Willem-Alexander en Máxima gingen in ondertrouw op het stadhuis van Den Haag. Helaas zijn daar helemaal geen officiële foto's van. Het grote moment zou immers pas op 2 februari plaatsvinden. Maar er gebeurde toch iets bijzonders op die 7 januari.

Nieuwe naam voor Máxima

Op die dag gaf het echtpaar namelijk de naam door die Máxima zou aannemen. Van Máxima Zorreguieta ging zij naar Hare Koninklijke Hoogheid prinses Máxima der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, mevrouw van Amsberg. Je begrijpt, dat is nogal wat!

Woonplaats

De twee woonden ten tijde van het huwelijk en de dag waarop ze in ondertrouw gingen aan Noordeinde 66 in Den Haag, naast het paleis Noordeinde. Willem-Alexander woonde daar van 1995 tot het begin van 2003. In 2003 verhuisde het stel naar de Eikenhorst in Wassenaar, in verwachting van prinses Amalia.

Een paar mooie kiekjes van het stel in het jaar 2002:

