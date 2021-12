Willem-Alexander geeft geruststellende update over positief geteste Beatrix

En we kunnen opgelucht ademhalen.

Positieve test

Na een werkbezoek aan Curaçao zou prinses Beatrix milde verkoudheidsklachten hebben gekregen. Toen zij zich op corona testte, bleek de uitslag positief. Sindsdien zit Beatrix in thuisquarantaine. Maar hoe het precies met haar ging, was nog onduidelijk. Waren haar klachten echt zo mild als werd gesuggereerd? Of was de 83-jarige prinses er, ondanks haar boosterprik, erger aan toe?

Goede spirit

Gelukkig blijkt dat niet het geval. Uit een interview van Blauw Bloed met Willem-Alexander blijkt dat het ‘heel goed’ gaat met Beatrix. Ze heeft inderdaad enkel wat verkoudheidsklachten. “Ze dacht dat het door de airconditioning kwam”, vertelt de koning in het interview. “Ze was natuurlijk in de tropen.”

Helaas was toch corona de oorzaak van haar verkoudheidsklachten. Maar daarnaast is er volgens Willem-Alexander ‘gelukkig helemaal niets aan de hand'. Sterker nog, hij laat weten dat zijn moeder ‘in heel goede spirit’ is. “Dus het is allemaal fantastisch", aldus de koning.

Verjaardag van Amalia missen

Ondanks dat het met haar gezondheid goed gaat, heeft Beatrix toch een behoorlijke tegenslag te verwerken. De prinses kan door haar coronabesmetting namelijk niet bij de verjaardag van haar kleindochter Amalia zijn. Als zij dinsdag de achttien jaar aantikt, zal Beatrix nog altijd in quarantaine zitten.

Medeleven

Gelukkig krijgt Beatrix veel medeleven, blijkt uit Willem-Alexanders woorden. In het interview met Blauw Bloed bedankt hij iedereen hiervoor. “Ik denk ook dat ik namens haar hier iedereen hartelijk mag bedanken voor al het medeleven en de goede wensen”, laat Willem-Alexander dan ook weten. “Maar het gaat helemaal top met haar", voegt hij daar nadrukkelijk aan toe.

Prinses Beatrix was een aantal dagen op haar geliefde eiland Curaçao en royalty-verslaggever Rick Evers reisde met haar mee. Een exclusief kijkje achter de schermen én een interview met onze voormalige koningin...

Bron: Blauw bloed.