Willem-Alexander grapt in speech over hoge alcoholprijzen in Zweden en heeft de lachers op zijn hand

Op de tweede dag van het staatsbezoek aan Zweden stond de traditionele ontvangst van de Nederlandse gemeenschap op het programma. Als we de koning mogen geloven, is dat normaal gesproken een reuzegezellige borrel. Helaas was er deze keer geen drank, maar koffie. De koning was daar zelf nog wel het meest teleurgesteld over. In zijn speech grapte hij: “Ik moet mijn excuses aanbieden voor het tijdstip van de ontvangst van de Nederlandse gemeenschap.”

Koning Willem-Alexander grapt over alcoholprijzen

“Normaal is dat aan het einde van de middag, zodat u bij de bitterballen ook wat meer bier, jenever en andere dingen krijgt. Maar u weet beter dan ik dat dat met de alcoholprijzen in Zweden helaas niet binnen het budget viel vandaag. Vandaar dat we u gewoon voor een kopje koffie en een koekje in de ochtend hebben uitgenodigd.” De koning beloofde beterschap en zei dat de bijeenkomst de volgende keer gewoon weer rond borreltijd zal zijn.

Koning Willem-Alexander over het tijdstip van de ontmoeting met de Nederlandse gemeenschap... pic.twitter.com/gQksGRjNGC — RoyalBlog NL (@royalblognl) 12 oktober 2022

Niet iedereen kon lachen

In de zaal werd hard gelachen, maar op social media viel de grap van de koning niet bij iedereen even goed. Ja, de hoge prijzen in Zweden zijn herkenbaar volgens de reacties op de sociale netwerken, maar met de flinke verhoging van het budget van de koning volgend jaar zouden een paar borrels er nog wel af moeten kunnen. Zelfs in Zweden.

