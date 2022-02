‘William en Kate verruilen Kensington Palace voor het platteland’

Het stel zou de grote stad willen verlaten voor Berkshire en daar zijn sommigen binnen hun inner circle behoorlijk verbijsterd over.

Verhuisplannen

Op dit moment bewonen William, Kate en hun drie kinderen vier verdiepingen en twintig kamers van Kensington Palace in Londen. Maar dat is niet hun enige woning.

Meerdere stulpjes

In 2013 kregen ze Anmer Hall, een Georgiaanse cottage, cadeau van koningin Elizabeth. Daarnaast hebben ze nog een huisje met drie slaapkamers in Schotland, vlakbij het Balmoral Castle van Elizabeth. Dit onderkomen gebruikte het stel vaak als toevluchtsoord in het beginstadium van hun relatie.

Naar het platteland

Het plattelandsleven zou het stel zo trekken dat ze graag naar Berkshire willen verhuizen nu hun drie kinderen nog jong zijn. Berkshire ligt niet al te ver van Londen, zodat ze hun koninklijke taken wel in de stad kunnen blijven voortzetten.

Fort Belvedere

Waar de twee precies willen gaan wonen is nog niet bekend, maar er is één plek die herhaaldelijk genoemd wordt als ideaal voor het gezin: Fort Belvedere. Gelegen op het terrein van Great Windsor Park, met maar liefst 135 hectare grond eromheen. Toch is het slechts 25 minuten rijden van de privéschool van George en Charlotte. Ideaal!

