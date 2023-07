Wimbledon en de Windsors: Elizabeth háátte tennis, Kate is er dol op

Elke week duiken we in de royal archieven voor koninklijke kiekjes met een goed verhaal. Nu we vol in Wimbledon zitten, nemen we eens de band tussen het Britse koningshuis en het oudste tennistoernooi ter wereld en de Royal Box onder de loep.

Claudia Witteveen Getty Images

Prinses Kate is fan. Niet alleen omdat ze beschermvrouw van Wimbledon is, maar ook omdat ze zelf al sinds haar jonge jeugd op tennis zit. En dat zie je, want van alle royals die in de loop van Wimbledon aanschuiven in de befaamde Royal Box, is zij verreweg het uitbundigst. Tijdens haar eerste Wimbledon als royal, in 2011, deed ze zelfs gezellig de wave mee met het publiek, naast een grijnzende William.

Kate en William tijdens de Wimbledon Lawn Tennis Championships op 27 juni 2011, England. Beeld Getty Images

Elizabeth was geen fan

Queen Elizabeth voelde het anders: zij was zelf 64 jaar lang beschermvrouw van het toernooi. Maar waar Kate elk jaar meermalen het Centre Court bezoekt, kwam Elizabeth in al die jaren slechts vier keer langs. Ze sprak het nooit uit, maar het gerucht ging dat Hare Majesteit (liefhebber van de paardensport) tennis een ondraaglijk traag en onvoorspelbaar spel vond. Op haar negentigste verjaardag had ze er genoeg van en droeg ze haar rol over aan haar kleindochter in-law.

Daarmee is de ‘troonopvolging’ geregeld en dat is voor zowel de Windsors als Wimbledon toch wel een dingetje. De koninklijke familie is namelijk echt al sinds jaar en dag betrokken bij het toernooi. De eerste Wimbledon was in 1877, maar al in 1907 kregen de tennissers (toen nog vooral amateurs) voor het eerst koninklijk bezoek. De toenmalige prins en prinses van Wales, de opa en oma van Elizabeth, kwamen langs bij wijze van salonfähig uitje. Dat beviel zó goed dat de prins (later koning George V) zelfs beschermheer werd van de All England Club, die het toernooi nog altijd organiseert.

Koningin Elizabeth II tijdens de Wimbledon Lawn Tennis Championships op 24 juni 2010 in London. Beeld Getty Images

Een royal Wimbledon-speler

In 1926 deed koning George’s zoon, prins Albert, de vader van wijlen koningin Elizabeth, die toen nog maar twee maanden oud was, er nog een schepje bovenop. Met zijn goede vriend en stalmeester, Louis Greig, deed hij mee aan het toernooi. Ze vlogen al in de eerste ronde eruit, omdat ze door loting tegen voormalig kampioenen speelden, maar het ging wel de geschiedenisboeken in; al helemaal omdat Albert door de abdicatie van zijn broer tien jaar later onverwacht koning George VI werd.

Tegen die tijd was Wimbledon zodanig geprofessionaliseerd dat je als amateur, hoe bekend ook, echt niet meer ertussen kwam. Maar de banden tussen de All England Club en de Windsors bleven. Tot 2021 had de club altijd een royal als president of beschermheer/-vrouw. Toen zwaaide de Duke of Kent, een neef van koningin Elizabeth, op zijn 85e af en ging de club zonder president door. Kate is nog wel altijd betrokken als beschermvrouw en gaat zo te zien voorlopig helemaal nergens heen.

De kindjes Federer over de vloer

Kate zit diep in het tenniswereldje en houdt er zelfs een hechte vriendschap met achtvoudig Wimbledon-kampioen Roger Federer op na. De twee komen bij elkaar over de vloer en hun kinderen spelen met elkaar. De leuke beelden van Kate die een lesje ‘ballenmeisje’ krijgt van de toptennisser, kwamen dan ook niet uit de lucht vallen.

Of ze vaker samen op de baan stonden, weten we niet. Maar volgens aanhoudende geruchten liet Kate een luxe kunstgrasbaan aanleggen bij hun buitenhuis Anmer Hall. En prins William liet zich weleens ontglippen dat Kate hem zodanig van de baan tennist, dat hij liever met haar dubbelt dan tegen haar speelt. Bloedfanatiek én bloedfit. Een gevaarlijke combinatie.

Kate Middleton en Roger Federer bij Wimbledon op 4 juli 2023. Beeld ©Wimbledon

Box vol (tennis)sterren

Maar veel vaker zien we Kate toch gewoon op de tribune, in de Royal Box op Centre Court, waar elke match 74 lucky genodigden plaatsnemen in luxe, groene wicker stoelen van Lloyd Loom. Je komt er alleen binnen als royal, op uitnodiging van een royal of op uitnodiging van de club en daarvoor moet je van goeden huize komen. Vaak spot je in de box supersterren en tennissterren. Richard Krajicek en Daphne Deckers schoven er meermalen aan, want als oud-winnaar behoor je zeker tot de juiste kringen.

Ook Kate’s familie, allemaal verstokte tennisfanaten, komen graag langs. Al worden er ook voor hen geen uitzonderingen gemaakt op de strenge regels die gelden voor de Royal Box. Toen Kate’s moeder Carole en zusje Pippa in 2017 te laat arriveerden voor de pot tussen Andy Murray en Benoît Paire, kwamen ze er echt niet meer in en werden ze naar een ‘normaal’ vak gebonjourd.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Wimbledon (@wimbledon) op 6 Jul 2023 om 0:57 PDT

Dat zal de altijd stipte Kate niet gebeuren. Zij wil geen minuut van Wimbledon missen. En dat zie je.