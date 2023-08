Wordt de strijdbijl begraven? Kate Middleton belt met prins Harry

Ze zou namelijk telefonisch contact hebben gehad met Harry. Maar wat was de aanleiding?

Ruzie tussen Kate en Meghan

Toen Harry en Meghan in het huwelijksbootje stapten, kwamen de twee koppels over als een sterk team. Niet veel later ontstonden de eerste scheurtjes, die publiekelijk werden uitgemeten. Kort daarna keerden de hertog en hertogin van Sussex het Britse koningshuis de rug toe.

De kloof die hierna volgde, kwam mede door de uitspraken in Harry’s boek, maar ook door het tv-interview door Oprah in 2021 waarin het stel schokkende informatie deelde. Harry en Meghan vertelden tijdens deze uitzending onder andere dat de royals zich zorgen maakten over de huidskleur van hun (toen nog ongeboren) zoontje Archie. Ook deelde Harry WhatsApp-gesprekken tussen zijn vrouw en haar schoonzus, ten nadele van Kate.

Kate Middleton belt prins Harry

Ondanks de spanningen zou Kate toch de telefoon hebben gegrepen om haar zwager te steunen. Prins Harry kreeg te maken met een tegenslag in de rechtszaak tegen de Britse pers. Een insider verklapte aan Closer dat Kate Harry aan de telefoon vertelde om met een opgeheven hoofd door te gaan en dat hij zich niet te veel zorgen moet maken om tijdelijke tegenslagen. Hieraan voegde de bron toe dat Harry’s band met Kate intact is gebleven en dat het ontzettend veel voor Harry betekent dat ze haar steun blijft betuigen.

Meermaals gaf prins Harry aan hoe goed zijn vrouw zou hebben geklikt met zijn moeder Diana. Lady Di blijft altijd verweven in hun levens én speelt een belangrijke rol in het boek dat Meghan Markle schreef:

