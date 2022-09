World Beard Day: alle royal baarden verzamelen!

Nederland in rep en roer. In september 2019 kwam koning Willem-Alexander terug van zomervakantie met een baard. Dat deed hij wel vaker, maar dit jaar bleek het een blijvertje. Er werden talloze opiniestukken over geschreven, er kwamen nieuwe postzegels en uiteindelijk kwam er in 2020 ook een vers portret mét De Baard.

De Oranje koningsbaard is geen Europees primeurtje. WA sluit aan in een lange rij royals met baarden.

Koning Willem-Alexander in 2019. Hij brengt een werkbezoek aan de cooperatie Herenboeren Wilhelminapark in Boxtel. ANP ROYAL IMAGES WESLEY DE WIT Beeld ANP / ANP

Blijvertje

Zelfs in zijn eigen familie bleek hij geen trendsetter, want broer Constantijn liet in 2018 al zijn baard liet staan. Niet de eerste Oranje natuurlijk, want Wilhelmina’s man Hendrik had standaard deze bewonderenswaardige snor-snik-combinatie…

Portret van prins Hendrik Beeld Nationaal Archief

…en ook opa Bernhard was in zijn levensloop dol op baarden. Hij droeg er in de jaren dertig een, maar ging daarna jarenlang gladgeschoren door het leven. In 1995 kwam de baard terug, en dat is ook precies hoe veel mensen hem nog altijd op het netvlies hebben staan.

De jarige prins Bernhard in 2001. Hij neemt het defile van oudstrijder af in de tuin van paleis Soestdijk, ter gelegenheid van zijn 90ste verjaardag. ANP FOTO/BENELUXPRESS Beeld ANP / Benelux Press

Prins Bernhard (met baard ) herstelt op Paleis Soestdijk na zijn ernstige auto ongeluk in 1937. Beeld ANP / Spaarnestad Photo

Maar goed, een koning hadden we in Nederland natuurlijk al decennia niet meer gehad, dus was het even verandering van spijs toen we na zes jaar koning Willem-Alexander alsnog een baard op de troon kregen.

Over het algemeen vinden Nederlanders de rossige koningsbaard geweldig. Zoals Máxima direct al zei: “Het staat hem heel goed.”

Het is vooralsnog een blijvertje. Al is onze koning natuurlijk niet voor één gat te vangen. Gevraagd naar hoelang hij zijn baard dacht te gaan houden, zei hij in 2019 grappend: “Hij blijft tot hij eraf is.”

Prins Constantijn in 2019 Beeld Koninklijk huis

De volgende lichting

Inmiddels zijn we drie jaar verder en is de koning weer van zomervakantie teruggekeerd mét de beroemde gezichtsbeharing. Dat past prima in het huidige modebeeld, in royalkringen en ver daarbuiten.

Willem-Alexander is niet de enige bebaarde koning: Felipe van Spanje heeft al sinds zijn prinsentijd een baard. Hij was weliswaar geschoren voor zijn inhuldiging, maar de baard is alweer een aantal jaar helemaal terug.

De Spaanse koning Felipe VI en zijn oudste dochter kroonprinses Leonor in Palma de Mallorca, 10 augustus 2022. EPA/Ballesteros Beeld ANP / EPA

Mandatory Credit: ARLOS/Bravo Press / Rex Features Ltd.Prinses Letizia en prins Felipe in 2004. Beeld ANP / REX by Shutterstock

Koning Felipe VI van Spanje, koningin Letizia, prinses Leonor en prinses Sofia bij de militaire parade tijdens de kroning, op 19 juni 2014. Voor de gelegenheid zónder baard. Beeld ANP / Camera Press Ltd

Een aantal toekomstige koningen doen ook gezellig mee. Kroonprinsen Haakon van Noorwegen en Frederik van Denemarken zijn groot fan van de baard. Zij willen ’m nog wel eens tussentijds afscheren (Haakon famously tíj́dens een galadiner voor de 80e verjaardagen van koning Harald en koningin Sonja), maar ze worden allebei al jaren veelal mét baardje gespot. Waarmee de volgende lichting koningen ook van baarden verzekerd lijkt.

Kroonprins Haakon, kroonprinses Mette-Marit, koning Willem-Alexander en koningin Maxima poseren voor een foto in de haven van Trondheim. ANP ROYAL IMAGES REMKO DE WAAL Beeld ANP / ANP

Kroonprins Frederik en kroonprinses Mary van Denemarken bezoeken het Vredespaleis tijdens hun tweedaags handelsbezoek aan Nederland. ANP SEM VAN DER WAL Beeld ANP / ANP

Incognito-baarden

Grote uitzondering zijn de Britten. Prins Charles heeft eigenlijk maar één keer een baard gehad, in 1976. Wel een goeie trouwens.

Prins Charles met baard, 1976. (Photo by Serge Lemoine/Getty Images) Beeld Getty Images

Zijn beoogde opvolger William is ook maar één keer met baard gespot, in 2008. Hij zou zijn baard toen hebben laten staan in een poging om relatief anoniem in training te gaan bij de Royal Air Force. Dat zou in 1976 ook precies Charles’ beweegreden zijn geweest. De baard keerde daarna (helaas, zouden we haast zeggen) nooit meer terug.

Prins William 25 december 2008 in Sandringham, Engeland. (Photo by Samir Hussein/WireImage) Beeld WireImage

Harry breekt de regels

En dan is er natuurlijk Harry nog, in tegenstelling tot zijn vader en broer al jaren fan van een goede baard en de enige Britse royal in 125 jaar tijd die getrouwd is met baard. Hij moest toestemming vragen aan zijn oma, koningin Elizabeth, om in militair uniform én met baard te trouwen. Er gelden namelijk nogal strenge regels voor de combinatie uniform en gezichtsbeharing.

Prins Harry, Duke of Sussex en zijn vrouw Meghan, Duchess of Sussex, tijdens hun bruiloft op 19 mei, 2018 in Windsor, Engeland. (Photo by Ben STANSALL - WPA Pool/Getty Images) Beeld Getty Images

Maar eerlijk is eerlijk: het staat en stond hem goed, en we kunnen ons Harry bijna niet meer zonder voorstellen. Net als Willem-Alexander trouwens. Over smaak valt natuurlijk te twisten en niet iedereen is fan, maar karakter geeft het wél, zo’n royal baard.

Al zijn het uiteindelijk de koninginnen en prinsessen van Europa die er écht over beslissen. Zeker in Nederland. WA tijdens zijn eerste interview met baard: “U denkt toch niet dat ik een baard zou hebben als mijn vrouw het niet goed zou vinden?”