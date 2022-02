Wow! Déze BN’er lijkt wel héél veel op prins William

Op Instagram deelt fotograaf William Rutten twee foto’s: een portret van prins William en eentje van voormalig radio-dj Edwin Evers (50). Zie jij de gelijkenissen?

Guitige glimlach

De fotograaf vraagt zich zelfs af of de twee niet gewoon gescheiden zijn bij hun geboorte. “Die gelijkenis is toch bizar?”, schrijft William. Haast onmogelijk vanwege het leeftijdsverschil maar eerlijk is eerlijk: ze lijken inderdaad erg veel op elkaar. Vooral hun ogen en die guitige glimlach. “Ooit de koning van Engeland en de koning van de radio.” Als je het eenmaal gezien hebt, kun je het niet meer niet zien.

De knapste

Ruttens volgers moeten hard om de gelijkenissen lachen, maar zijn het wel met hem eens. Prins William en Edwin lijken inderdaad behoorlijk veel op elkaar. Ook al is William een echte royal, de fans zijn toch meer fan van de voormalige radio-dj. “Edwin is vele malen leuker en knapper”, schrijft een volger. Een ander reageert met: “Als je niet beter zou weten dan zou je inderdaad kunnen zeggen dat het broers zijn.”

Bron: Instagram