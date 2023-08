Zes jaar na het overlijden van Máxima’s vader: “Hij noemde haar zijn betere ik”

Over het controversiële verleden van haar vader zal Máxima buiten de paleismuren waarschijnlijk niet praten. Desondanks bleef ze altijd bijzonder hecht met haar vader.

Jorge met de kinderen uit zijn tweede huwelijk. Máxima is de derde persoon van links. Beeld ANP / Benelux Press

Trots op Máxima

Zoek je informatie over de vader van Máxima, dan word je op het internet geconfronteerd met zijn vermeende wandaden, het schitteren door afwezigheid op het huwelijk van zijn dochter en natuurlijk het nieuws dat hij - inmiddels zes jaar geleden - is overleden.

Máxima was het eerste kind uit de tweede leg van Jorge. Ze werd vernoemd naar haar overgrootmoeder en was een vaderskindje: naar verluidt was haar eerste woord ‘papa’. Onze koningin was het oogappeltje van haar vader. Máxima en Jorge deelden dezelfde flair en charme en bovendien was Jorge erg trots dat zijn dochter het zo goed deed op school. Hij vond het belangrijk dat zijn kinderen een studie volgden en dat Máxima tijdens haar studentenjaren al bij een bank werkte, deed hem goed. Haar vertrek naar New York vond hij in eerste instantie niet zo leuk, maar de banen bij topbanken die volgden, maakten veel goed bij het thuisfront.

Jorge en María zitten naast koningin Máxima tijdens de doop van prinses Alexia in 2005. Beeld ANP / Benelux Press

Zijn betere ik

Hoewel hij door zijn politieke verleden verbannen was van het huwelijk tussen Máxima en Willem-Alexander, speelde Jorge een belangrijke rol in het leven van onze koningin. Hij was bij de doop van zijn drie kleindochters, miste belangrijke verjaardagen nooit en ging regelmatig op vakantie met de Oranjes. Ook pasten opa en oma regelmatig op de 3 A’tjes toen ze klein waren. Jorge en María hadden hun eigen suite in de Eikenhorst, waardoor hun verblijf in Nederland zo comfortabel mogelijk was.

“Hij noemde haar ‘mijn betere ik’”, vertelde royalty deskundige Marc van der Linden in RTL late night over de band tussen Jorge en Máxima vlak na Jorge’s overlijden. “Ze lijken op elkaar: slim, charmant, groot gevoel voor humor, zakelijk, ambitieus en hard.”

Jorge en María, de ouders van prinses Maxima, verlaten met hun kleindochter prinses Amalia het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag op de dag dat prinses Alexia geboren werd. Beeld ANP / Benelux Press

Goede band

Jorge had destijds geen goed contact met zijn drie dochters uit zijn eerste huwelijk. De komst van Máxima veranderde alles: ze werd de baby die de twee gezinnen voor altijd met elkaar zou verbinden. “Dat meisje [Máxima] leek op hem en die band is tot het einde gebleven. Overigens heeft hij met al zijn kinderen, zeven in totaal, een goede band gehad. Ik heb begrepen dat ze met z’n allen naar Buenos Aires zijn gekomen om afscheid van hem te nemen”, aldus Marc van der Linden.

Over haar huwelijk met Willem-Alexander was Jorge in eerste instantie niet te spreken. Hij waarschuwde zijn oogappel zelfs:

Bron: Beau Monde, RTL late night