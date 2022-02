Denk aan Felipe, Sofia en Juan Carlos van Spanje en de Britse prinses Anne en haar dochter Zara. Maar óók aan Albert en Charlene van Monaco.

Charlene

Toen Charlene nog door het leven ging als Charlene Wittstock deed ze in het jaar 2000 mee als zwemster aan de Spelen. Ze was toen nog maar 22 jaar en dat was tevens het jaar waarin ze prins Albert ontmoette.

Vijfde plek

Het waren de Olympische Zomerspelen in Sydney. Met haar Zuid-Afrikaanse team eindigde ze in de 4x100m wisselslag als vijfde. Prins Albert liep ze tegen het lijf bij een zwembijeenkomst.

Blessures

Pas in 2005 werd Alberts vriendinnetje. In 2008 moest ze door herhaaldelijke blessures haar zwemcarrière en Olympische droom opgeven. Gelukkig had ze genoeg te doen, namelijk fulltime royal zijn.

Zien: foto's uit de tijd dat Albert en Charlene meededen aan de Olympische Spelen Beeld Getty Images

Albert

Ook prins Albert deed ooit mee aan de Olympische Spelen. Hij was fanatiek bobsleeër. Tussen 1988 en 2002 deed hij maar liefst vijf keer aan de Winterspelen mee.

Geen prijzen

Zijn eerste keer was in Calgary. Daarna volgden nog de edities van Albertville (1992), Lillehammer (1994) en Nagano (1998). Helaas was dat niet heel succesvol. Hij en zijn team wonnen namelijk nooit een medaille.

Zien: foto's uit de tijd dat Albert en Charlene meededen aan de Olympische Spelen Beeld Sygma via Getty Images

Bron: Jan