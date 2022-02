En dit keer zijn ook de vier kinderen van Frederik en Mary van de partij.

Nieuwe gezinsfoto

Op de nieuwe foto is Mary te zien met haar man, kroonprins Frederik, en hun vier kinderen: prins Christian (16), prinses Isabella (14) en de tweeling prinses Josephine (11) en prins Vincent (11).

Stijlvol geheel

Allemaal zijn ze gekleed in een witte blouse, een spijkerbroek en zwarte schoenen, behalve Mary, zij draagt een beige pantalon. Daarnaast zijn er nog twee nieuwe foto’s naar buiten gebracht. Eén van Mary en Frederik samen, hand in hand op de bank en één van Mary alleen. De foto’s zijn wederom gemaakt door fotograaf Hasse Nielsen.

Speciale tv-uitzending

De kinderen van de Deense kroonprinses speelden een mooie rol op de heuglijke dag. Zondag verrasten ze haar met een optreden in de speciale tv-uitzending ter ere van haar 50e verjaardag. Mary wist niet dat haar kinderen hieraan hadden meegewerkt. Ze vertelden in de video onder andere hoe hun moeder zich thuis voorbereidt op haar taken en toespraken.

