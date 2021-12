Zó gebruik je de iconische blauwe eyeliner van prinses Diana

Dat Diana een ontzettend knappe verschijning was, dat moge duidelijk zijn. Maar ze wist ook handig gebruik te maken van make-up.

Blauwe eyeliner

Een van haar iconische make-uplooks is die waarbij ze blauwe eyeliner gebruikte. Dit gebruikte ze boven haar ogen en onder haar ogen op de waterlijn om ze nog meer te laten opvallen.

De royals waren geen fan

In 2017 deed Diana’s voormalige make-upartiest Mary Greenwell in een interview een boekje open over Diana’s blauwe eyeliner. De koninklijke familie zou volgens haar geen fan zijn. Zij zouden willen dat Diana voor subtielere kleuren zou gaan, blauw viel te veel op. Daarom moest Mary neutrale tinten gebruiken.

Zó deed Diana het

Inmiddels is de blauwe eyeliner terug van weggeweest. Grote sterren zoals Dua Lipa en Sophie Turner worden ermee gespot. Wil jij ook meedoen aan deze trend? Kijk dan eens goed naar onderstaande foto’s van prinses Diana om te zien hoe zij het deed.

Koop het goedkoop

Nog geen blauw oogpotloodje in huis? Ze zijn voor weinig geld verkrijgbaar. Let er wel op dat je er eentje kiest die speciaal bedoeld is voor de waterlijn (het vochtige lijntje aan de binnenkant van je ogen). Bijvoorbeeld deze van Essence of deze van Etos.

Zó creëer je de iconische blauwe eyeliner van prinses Diana Beeld Tim Graham Photo Library via Get

Zó creëer je de iconische blauwe eyeliner van prinses Diana Beeld Tim Graham Photo Library via Get

Zó creëer je de iconische blauwe eyeliner van prinses Diana Beeld Tim Graham Photo Library via Get

Zó creëer je de iconische blauwe eyeliner van prinses Diana Beeld Tim Graham Photo Library via Get

Zó zou prinses Diana er nu uit hebben gezien

Bron: Huff Post