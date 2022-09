Zo leuk om terug te zien: zó liepen Beatrix en co. erbij toen ze vijftig waren

Máxima, Mathilde, Mary en Letizia – de nieuwe lichting koninginnen wordt 50 Beeld Getty Images/ANP

Eerder deze week schreven we al over de drie koninginnen en één kroonprinses die allemaal heel dicht op elkaar vijftig jaar worden. Vandaag kijken we naar de royal stijl van hun moeders toen zíj́ vijftig werden. In het staartje van de jaren tachtig, en dat zie je. Wat een verschil, die dertig jaar!

Constant op de foto

Máxima, Letizia, Mathilde en Mary gooien allemaal hoge ogen op stijllijstjes. Ze zijn bekend met de nieuwste trends. Weten die (meestal) feilloos te combineren met wat wel en niet kan als royal. En inspireren ons regelmatig om zelf ook een bepaalde trend uit te proberen.

Mode is altijd belangrijk geweest in het leven van een koningin, maar nooit zoals nu waarin ze continu op de (hoge resolutie) foto moeten. Waar Máxima, Letizia en hun leeftijdsgenoten ook gaan, er zijn altijd fotografen bij. Dat was in de eighties wel even anders. Toch wisten we een paar fijne throwback looks van hun (schoon)moeders boven water te toveren.

Beatrix: koningin van de bloemetjesjurk

Staatsbezoek van koningin Beatrix aan Australië Beeld ANP / Nationaal Fotopersbureau

Het werd Beatrix vroeger wel eens verweten dat ze niets met trends deed, maar dat was in de jaren tachtig écht wel anders. Enorme pofmouwen, opvallende schouderpartijen… het was de tijd van powerpakken, of in het geval van onze koningin powerjurken. Waarbij ze Disney-momentjes ook bepaald niet schuwde.

24 oktober 1988. Staatsbezoek van koningin Beatrix aan Australië Beeld ANP / Nationaal Fotopersbureau

Koningin Beatrix brengt een streekbezoek aan het Gelderse rivierengebied, 1988 Beeld ANP / Nationaal Fotopersbureau

Nog twee vaste gasten in haar garderobe: bloemetjesjurken en álles in de kleur blauw. Niet alleen haar oogschaduw.

Galaportret van koningin 1988 Beeld ANP / Nationaal Fotopersbureau

Margrethe: de shiny happy queen



Koningin Margrethe op de bruiloft van prins Joachim & prinses Alexandra of Denemarken Beeld Getty Images

In de jaren tachtig en begin jaren negentig lijkt er geen glanzend stofje te zijn geweest waar koningin Margrethe niet als een ekster op af dook. De Denen zijn altijd goed geweest in pracht en praal, dus als er iets te vieren was, stond Margrethe in vol ornaat vooraan.

Margrethe in 1996 Beeld Getty Images

Privé was ze al net zo kleurrijk: de Deense koningin kende bijna geen gelijke in de royaltywereld als het ging om felle kleuren. Misschien koningin Elizabeth, maar die maakte qua snit dan weer meer ingetogen keuzes. Margrethe is een kunstenaar, en dat mag gezien worden.

Koningin Margrethe en prins Henrik in Frankrijk, 1996 Beeld Getty Images

Konigin Margrethe in 1997 Beeld Getty Images

Paola: de stijlvaste Italiaanse

Prinses Paola met koningin Fabiola in 1986 Beeld Getty Images

Voordat Paola een Belgische prinses en later koningin werd, was ze een Italiaanse aristo. En dat zag je aan haar stijl af. Iedere keer weer. Toen ze in de sixties haar opwachting maakte in België, werd haar stijl alom geroemd. Ze was ook aardig stijlvast: op een lekkere schoudervulling na zagen we haar maar zelden héél eighties ten tonele verschijnen.

Paola in 1994 met de Spaanse Koning Beeld Getty Images

Koningin Paola en koning Albert in Madrid, 1996 Beeld Getty Images

Keurige mantelpakjes in boterige kleuren, her en der een goed geplaatst glimmertje en soms ook een fijne knipoog naar de jaren zestig die haar op modieus gebied groot hadden gemaakt. Paola oogde altijd in controle van haar kleding, in plaats van andersom.

Koningin Paola (rechts) op de bruiloft van Elena in Spanje Beeld Getty Images

Sofía: eigenlijk best tijdloos

Koningin Sofia en koning Juan in 1988 Beeld Getty Images

Qua kapsels en her en der een ruche-pofmouwmomentje is het duidelijk dat deze foto’s van koningin Sofía van Spanje uit vergane tijden komen. Maar haar stijl is eigenlijk nog best tijdloos gebleken. Zo hield én houdt ze van een mantelpakje, maar was ze bijvoorbeeld ook dol op polkadots, nu ook weer royally on trend.

Sofia tijdens haar bezoek in Congo, 1993 Beeld Getty Images

De koningin op een event in Madrid in 1988 Beeld ANP / Camera Press Ltd

Dat veel items uit Sofía’s garderobe nog steeds prima kunnen, bewijst schoondochter Letizia nog wel eens. Zij draagt geregeld looks uit de kast van Doña Sofía.

Letizia draagt in 2018 dezelfde jurk die schoonmoeder Sofia in 1988 droeg Beeld Getty Images/ANP

Zo zie je maar, alles komt weer terug.