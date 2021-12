Haarband

Máxima, 16 september 2021 in Amsterdam Beeld Getty Images

Máxima is al jaren fan van de haarband. Haar liefde voor bloemen en haaraccessoires liet ze ook in Amsterdam zien met dit prachtige kapsel. Het enige wat je nodig hebt is, je raadt het al, een haarband! Stem de haarband af op de kleur en stof van de rest van je outfit. Verder kun je dit gewoon met je natuurlijke haar dragen. Moeiteloos én mooi, wat wil je nog meer?

Paardenstaart

Máxima, 12 juni in Den Haag Beeld WireImage

Tegenwoordig zien we de paardenstaart minder vaak bij onze koningin voorbij komen, maar dat maakt het zeker niet minder mooi. Extra leuk: dit kapsel is makkelijk na te maken. Maak een paardenstaart, pak een van de onderste plukken en bind deze om het elastiekje heen. Werk dit plukje weg door het uiteinde onder het elastiekje te drukken.

Onze royaltyvlogger Josine legt hier stap voor stap in haar video uit hoe je dit kapsel tot in de puntjes namaakt.

Klassieke krul

Máxima, 6 juli 2021 in Berlijn Beeld Getty Images

Met een mooie krul zit je altijd goed. Een grove krul, zoals Máxima hier Berlijn droeg, maak je gemakkelijk zelf. Gebruik hiervoor een dikke krultang of laat je haar drogen met krulspelden in. Zo ga je gelijk voor de volledige royal experience.

Lage knot

Máxima, 6 oktober 2021 in Assen Beeld Getty Images

Het geheim achter Máxima’s prachtige knotten: volumepoeder, haarlak en heel veel kleine speldjes. We zien Máxima regelmatig met een lage knot. Ook dit kapsel is perfect voor de feestdagen. Geen losse haren die in de weg zitten en door de hoeveelheid haarlak zit je kapsel gegarandeerd de hele avond goed. Het is misschien wel wat lastiger om na te maken dan de andere kapsels. Begin met een rommelige knot en werk van daaruit verder. Zet losse plukjes vast achter de knot zodat je de speldjes niet ziet. Speel met verschillende richtingen en probeer dingen uit. Oefening baart kunst!

Royaltyvlogger Josine laat zien hoe je de beroemde Máxima-knot namaakt:

Opvallende speld

Máxima, 4 mei 2019 in Amsterdam Beeld Getty Images

Dit is een van de favoriete kapsels van onze koningin. In Amsterdam had Máxima haar haren in een volumineuze zijscheiding. Als toevoeging waren aan een kant van de scheiding haar voorste plukken vastgezet met een opvallende speld. Dit kapsel heeft eindeloos veel mogelijkheden. Draag zo’n mooie speld met je natuurlijke haar, gekruld haar óf stijl haar.

Naar achteren

Máxima, 12 november 2020 in Paleis Huis ten Bosh Beeld BrunoPress/Poolbeeld

Een coupe die we niet vaak bij onze koningin zien, maar ook dit kan ze heel goed hebben. Tijdens een online toespraak verraste Máxima ons met naar achteren geborstelde haren. Ook hier zorgt de gouden combinatie van volumepoeder, haarlak en een goede borstel voor een prachtig kapsel.

Bron: Vorsten.nl