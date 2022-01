Zojuist zijn de plannen voor de viering naar buiten gebracht.

Zeventig jaar koningin

De 96-jarige Elizabeth is inmiddels al zeventig jaar koningin van het Verenigd Koninkrijk. Ze was pas 25 jaar toen ze door het plotselinge overlijden van haar vader George koningin werd. Twee jaar later, in 1954, volgde haar kroning.

Festiviteiten

Om bij deze mijlpaal stil te staan, is er een groots feestweekend gepland. De festiviteiten vinden niet in februari plaats, maar gaan van start op donderdag 2 juni.

Het startsein wordt gelost door de bekende Trooping the Colour-parade. Ook staat er een concert op de planning van een nog aan te kondigen artiest. Verder is er op op 4 juni op de BBC een live-optreden te bewonderen.

Een jaar lang feest

Omdat een zeventigjarig troonjubileum niet niks is, worden er het hele jaar door allerlei activiteiten en festiviteiten georganiseerd om ook dan stil te staan bij deze mijlpaal. Wat die precies zijn en wanneer ze plaatsvinden, is echter nog niet duidelijk.

