Zó vroeg prins William Kate ruim 11 jaar geleden ten huwelijk

Het is bijna niet voor te stellen dat dit alweer 11 (!) jaar geleden is. Kun jij je deze koninklijke bruiloft ook nog herinneren als de dag van gisteren? De prachtige trouwjurk van Alexander McQueen met méterslange sleep, Kate’s zus Pippa die de show stal en natuurlijk de eerste kus.

William en Kate verloofd

Voor deze heuglijke dag was het stel ongeveer een halfjaar verloofd. Toen ze acht jaar samen waren, besloot de prins Kate in oktober 2010 ten huwelijk te vragen tijdens een vakantie in Kenia. Hij deed het aanzoek daar, omdat hij wilde dat het echt speciaal zou zijn.

William ging in Afrika op z’n knieën

Een hele tijd geleden vertelde William tijdens een interview met CNN dat hij regelmatig dagdroomt over Afrika en dat hij daarom daar het aanzoek wilde doen. “Kate weet wat het voor mij betekent om in Afrika te zijn. Ik heb het aanzoek niet ver van tevoren gepland. Ik wist wel al een tijd dat ik het op een plek wilde doen waar ik me comfortabel voel”, vertelde hij.

Mooi detail: voor het aanzoek gebruikte hij de verlovingsring van zijn moeder.

De mooiste foto's van het huwelijk

Om nog even weg te zwijmelen bij de fantastische bruiloft van prins William en Kate zetten we de mooiste foto's van deze grote dag op rij:

Daar komt het bruidspaar! Prins William en Kate lopen naar het altaar. Beeld Getty Images

William en Kate zingen mee tijdens de kerkdienst en hebben even een momentje samen. Beeld Getty Images

Williamen Kate verlaten de kerk, gevolgd door prins Harry, Pippa en de jonge bruidsmeisjes en bruidsjongens . Beeld Getty Images

De eerste zoen van William en Kate, zwijmel. Beeld Getty Images

Prins William en Kate rijden in een oldtimer van de kerk naar de feestlocatie. Beeld Getty Images

In deze samengestelde afbeelding is een vergelijking gemaakt tussen de vertrekfoto's van de royal wedding van Prins Charles en Lady Diana en die van Prins William en Kate. Beeld Getty Images

Het chagrijnige bloemenmeisje

De bruiloft van prins William en Kate is een van de meest romantische en fantastische koninklijke momenten aller tijden. Maar het zijn niet alleen de mooie momenten die ons zijn bijgebleven. Kun je je tijdens de állereerste zoen het chagrijnige bloemenmeisje nog herinneren? (Zo niet, scroll dan even snel naar boven.) Zo gaat het nu met haar.

Bron: Marieclaire.co.uk