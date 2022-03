Over drie weken breekt de paasvakantie aan, waardoor Alexia even een pauze heeft van tentamens maken en presentaties geven.

Wat doet prinses Alexia op het Atlantic College in Wales?

Het leven op het internaat bereidt de prinses voor op haar weg naar volwassenheid. Maar wat valt er op de kostschool eigenlijk te doen naast lessen volgen, apps bouwen en huiswerk maken? Genoeg, sinds de coronamaatregelen het studentenleven van de leerlingen niet meer aan banden legt. Ze mogen ‘gewoon’ de schoolgrond verlaten op voorwaarde dat ze melden dat ze het pand verlaten. Op doordeweekse dagen kunnen Alexia en en haar klasgenoten tot 19.30 uur eropuit, in het weekend tot 20.30 uur.

Activiteiten op school

De school probeert de leerlingen op verschillende manieren uit te dagen om hun tijd nuttig te besteden. Volgens het Spaanse tijdschrift ¡Hola! kunnen leerlingen aan de slag in de kas om groente te kweken en dieren op de boerderij verzorgen. Hun creativiteit laten ze los tijdens een theatercursus en gezamenlijke bioscoopavonden worden afgesloten met discussies over de film. Onder de bezielende leiding van een professional krijgen ze zelfs kooklessen. Niet dat Alexia thuis bij Willem-Alexander en Máxima deze skills snel nodig zal hebben...

Kamperen in de wildernis

Er staat Alexia en haar klasgenoten een avontuurlijk programma te wachten als de vakantie erop zit. Zonder mobiele telefoon en met enkel een slaapzak, slaapmat en eerste levensbehoeften gaan de leerlingen kamperen in de wildernis van Wales. Het is wel de vraag of Alexia zich aanmeldt voor de kampeertrip, waarbij de leerlingen onder andere gaan wandelen, mountainbiken en zwemmen. De vakantie eindigt namelijk op 24 april, maar Alexia heeft op 27 april in Nederland nog een druk Koningsdag-programma af te werken voor ze het einde van haar eerste schooljaar in Wales ingaat.

Maatschappelijk bewustzijn staat bij het Atlantic College hoog in het vaandel. Prinses Alexia kan zich daar goed in vinden. Zo liep ze afgelopen november nog mee tijdens een protestmars en spotten we een opvallend detail aan haar kleding:

