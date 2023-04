Zo zien koning Willem-Alexander en koningin Máxima eruit als ze 80 jaar zijn

Tekenaar Pieter van den Broek doet een voorspelling en tekende het koningspaar op 80-jarige leeftijd. “Het staatsieportret van Willem-Alexander en Máxima van Erwin Olaf uit 2018 was het uitgangspunt”, licht hij toe. “Ik kijk altijd eerst naar de kleinste details: de tiara, de sieraden en broches moeten allemaal goed in beeld komen. De originele foto, met de houding, hun kleding, moet zoveel mogelijk te herkennen zijn. Zodat je het koningspaar ziet verspringen van jong naar oud.”

Koning Willem-Alexander en Máxima als ze 80 zijn

“Als mensen ouder worden, wordt het gezicht wat grover, krijgen ze meer rimpels, wordt ook de neus wat dikker en de ogen wat kleiner. Daar let ik goed op bij het tekenen. Soms is het ook een beetje zoeken, zoals bij de armen van de koningin. Ze heeft nu heel mooie armen, maar hoe zien die armen eruit als ze 80 is? Wat dit lastig maakte was dat er bijna geen foto’s te vinden zijn van 80-plus vrouwen met blote armen. Op die leeftijd bedekken veel vrouwen hun armen. Dat is best jammer, die rimpels en oneffenheden geven juist een artistieke twist aan het menselijk lichaam. Ondanks dat het schoonheidsideaal meestal jong is, houden we allemaal het meest van onze opa’s en oma’s, toch?”

En dit is het resultaat:

Willem-Alexander en Máxima als ze 80 jaar oud zijn Beeld Pieter van den Broek

Tekenaar Pieter heeft stap voor stap vastgelegd hoe deze tekening tot stand is gekomen:

