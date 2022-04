Zó ziet het chagrijnige bloemenmeisje van de royal wedding van William en Kate er nu uit

De bruiloft van prins William en Kate was memorabel. Maar niet alleen de mooie momenten zijn ons bijgebleven. Je kunt je tijdens de eerste zoen van Kate en William op het balkon vast en zeker het chagrijnige bloemenmeisje nog herinneren?

Grace van Cutsem

We hebben het over Grace Emilie Clare van Cutsem. Zij had dan wel de grote eer om het bloemenmeisje te zijn tijdens de royal wedding, echt zin had ze daar duidelijk niet in. Terwijl de hele wereld enthousiast was over de bruiloft, was Grace totaal niet onder de indruk.

Wil jij wel nog even wegzwijmelen bij de fantastische bruiloft van prins William en Kate? Dít zijn de mooiste foto’s.

Het chagrijnige bloemenmeisje

Het ‘chagrijnige’ bloemenmeisje werd in één klap wereldberoemd. Maar geef haar eens ongelijk. Voor een 3- of 4-jarig meisje is zo’n bruiloft allesbehalve interessant. Nee, ook niet als het om dé royal wedding van de eeuw gaat.

Hoe gaat het nu met het chagrijnige bloemenmeisje?

Wij zijn, elf jaar later, wel benieuwd hoe ze er nu uitziet. Na lang zoeken, zijn we op Instagram een foto tegengekomen. Grace is de dochter van Hugh van Cutsem en Rose Astor, goede vrienden van prins William, en is inmiddels ongeveer 14 jaar oud.

Wist je dat Kate officieel geen Middleton én geen Kate meer heet? In de video hieronder leggen we uit hoe dat precies zit:

Bron: Instagram