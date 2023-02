Zoete foto! Om deze reden deelt hertogin Kate een dierbaar kiekje van vroeger

Het zoete kiekje met haar vader deelt de prinses van Wales niet zomaar. Ze roept volgers op om ook een jeugdfoto te delen ter ere van haar project Shaping Us, een bewustmakingscampagne om het belang van de vroege kinderjaren onder de aandacht te brengen.

Jeugdfoto van Kate

‘Gezichten zijn het beste speelgoed van een baby’, schrijft Kate bij de foto. Daarna vervolgt ze: ‘Dinsdag lanceerden we #ShapingUs om mensen bewust te maken van de vitale rol die onze vroege jaren spelen bij het vormgeven van de rest van ons leven. Dit weekend zouden we graag willen dat jullie allemaal tijd doorbrengen met je vrienden, families, collega’s en gemeenschappen om te praten over je vroege kinderjaren en hoe deze je leven hebben gevormd.’

Actie ondernemen

Daarnaast motiveert de hertogin van Cambridge om samen met haar een foto van jezelf te delen voor je vijfde verjaardag ‘om te helpen bij die gesprekken, om te glimlachen en herinneringen te delen’.

Mentale gezondheid

Het is niet het enige project waar Kate zich momenteel voor inzet. Gisteravond sprak ze met radiopresentator en documentairemaker Roman Kemp over het belang van openheid over mentale gezondheid. Roman Kemp maakte enkele jaren geleden een documentaire over zelfmoord onder jonge mannen en zijn eigen suïcidale gedachten.

Volgens de hertogin rust er nog een taboe op het praten over je mentale gezondheid. “Iedereen besteedt veel aandacht aan de fysieke gezondheid. Maar mensen vinden het niet alleen veel moeilijker om te praten over hun mentale gezondheid, maar ook om te begrijpen hoe ze daar zorg voor kunnen dragen.”

Bron: ANP