Kroonprinses Victoria Beeld Brunopress/Patrick van Emst

princess on a budget

Zweedse kroonprinses Victoria draagt groen Zara-pak in Amsterdam

Kroonprinses Victoria van Zweden is in Nederland en iedereen mag het weten. In een knalgroen pak - helemaal volgens de laatste modetrends - spotten we Victoria in Amsterdam wanneer ze op het punt staat om een boottocht door de grachten te maken.