10 tips om geld te besparen (zonder de gierige vrek uit te hangen)

Hou je aan het eind van je geld steevast een stukje maand over? Met deze 10 slimme tips spaar je meer én geef je minder uit (zonder de gierige vrek uit te hangen).

#1 Krijg grip op je financiën

Schrijf een maand lang je inkomsten, vaste lasten en overige uitgaven op. Je zult merken dat je meer uitgeeft aan kleine, onnodige dingen dan je denkt.

#2 Vul je huishoudboekje elke dag in

Bewaar alle bonnetjes en vul ze op een vast tijdstip in. Hoe vollediger je het huishoudboekje invult, hoe meer informatie je er voor jezelf uithaalt.

#3 Controleer je vaste lasten

Vaste lasten liggen niet altijd zo vast als je denkt. In de meeste gevallen kun je er enkele tientallen of zelfs honderden euro per maand op besparen. Misschien heb je een abonnement waar je niet of nauwelijks gebruik van maakt. Gratis geld!

#4 Ga budgetteren

Maak een potje voor boodschappen, kleding of vakantie. En houd je aan je doelen! Is dat lastig? Zet dan meteen het geld opzij en probeer hier vanaf te blijven.

#5 Verban je schulden

Je wilt meer sparen, maar creditcardrekeningen en afbetalingen slokken je spaargeld op. Los eerst deze schulden af voordat je jezelf andere spaardoelen stelt.

#6 Berg je creditcards op

Laat je je steeds door je creditcard verleiden tot aankopen? Leg je creditcards op een plek waar je ze niet elke dag tegenkomt, bijvoorbeeld in de vriezer.

#7 Wees creatief

Verzin manieren waarop je geld kunt besparen zonder jezelf te straffen, bijvoorbeeld door je vakantie te boeken in het laagseizoen of aanbiedingen na te jagen.

#8 Betaal vaker cash

Pin bijvoorbeeld elke week op één of twee vaste dagen een bepaald bedrag en betaal hiervan de boodschappen, etentjes enzovoorts. Zo houd je een goed overzicht.

#9 Koop bewuster

Race niet op zaterdagmiddag de stad door op zoek naar een broek of truitje, maar neem de tijd voor je aankopen. Zo maak je er echt iets speciaals van (en geef je minder uit).

#10 Ken je verleidingen

Houd je van shoppen, ga je kopen als je stress hebt of doe je vaak impulsaankopen? Weet van jezelf wat jouw valkuilen zijn en dan trap je er minder snel in.

Wees goed met geld

