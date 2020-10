Op 11 oktober is het Wereldmeisjesdag. Dit is een belangrijke dag, want dagelijks worden miljoenen meisjes wereldwijd achtergesteld, uitgebuit en gediscrimineerd. Simpelweg omdat ze meisje zijn.

Libelle samen met Plan International

Niet naar school mogen, trouwen als je zelf nog kind bent en niet de baas zijn over je eigen leven en lichaam. Dat is de realiteit voor miljoenen meisjes wereldwijd. Alleen omdat ze meisje zijn. Op Wereldmeisjesdag vraagt Plan International extra aandacht voor gelijke rechten en kansen voor meisjes, zodat zij zich (net als jongens) kunnen ontwikkelen. Want een wereld waarin meisjes kansen krijgen, is een wereld die vooruitgaat.

Tijdelijke tattoo

Speciaal voor Wereldmeisjesdag 2020 werken Plan International en MOAM, een creatief platform, samen om aandacht te vragen voor gelijkheid tussen meisjes en jongens. De jonge kunstenaar Samira Charroud heeft een tijdelijke tattoo ontworpen, om de boodschap uit te dragen dat meisjes dezelfde mogelijkheden en vrijheid moeten krijgen als jongens.

The future = equal

Plan International-ambassadeurs Simone Kleinsma, Giovanca en Moïse Trustfull, en andere Bekende Nederlanders als Vivienne van den Assem en Victoria Koblenko gingen op de foto met de tijdelijke ‘The future = equal’-tattoo om deze belangrijke boodschap met heel Nederland te delen.

Doe ook mee!

Doe mee voor een betere toekomst voor meisjes! Kijk hier hoe je kunt helpen.

Beeld: Jip Broeks voor MOAM