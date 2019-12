15 jurkjes waarmee je in één keer klaar bent voor het kerstdiner

Cadeautjes kopen, het huis versieren en ook nog een kerstdiner voorbereiden… De decembermaand is al druk genoeg. Dus hoe fijn is het dan als je met je feestoutfit lekker snel klaar bent?

Een mooi jurkje hoeft nergens mee gecombineerd te worden, dat scheelt tijd én outfitstress. Dit zijn onze favorieten voor de feestdagen.

6x beautiful black

Waar zouden we zijn zonder het zwarte jurkje? Deze klassieker is er in allerlei varianten en kan altijd, dus ook met de feestdagen. Met panty of zonder… Aan jou de keuze!

6x kleurrijke Kerst

Wil je wat meer knallen met Kerst? Ga dan voor een kleurrijk exemplaar of een opvallende print.

3x met overslag

Op en top vrouwelijk en prachtig bij elk figuur: de overslagjurk is niet voor niets al jaren populair.

Het moment om te stralen

